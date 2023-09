ROMA (ITALPRESS) – La giovane promessa azzurra del taekwondo Dennis Baretta è stato eliminato ai quarti di finale del Paris Grand Prix. L’azzurro ha iniziato la giornata in modo brillante, vincendo i sedicesimi di finale e stupendo tutti battendo agli ottavi il numero 3 del seed, lo spagnolo Javier Perez Polo. La sua corsa si è fermata però ai quarti di finale, dove ha affrontato il brasiliano Edival Pontes in un match estremamente combattuto. “E’ il mio secondo Grand Prix e sono soddisfatto perchè sono arrivato ad un passo dalla medaglia. Ho battuto atleti molto validi ed esperti compreso l’atleta francese di casa. Tutto questo non mi basta ma sono positivo perchè mi sento in crescita in vista del prossimo Grand Prix” le parole di Baretta che ha dimostrato di essere in costante crescita e di avere un futuro promettente. Natalia D’Angelo, l’altra atleta italiana in gara, ha lottato con grinta e determinazione. Nonostante sia stata eliminata ai sedicesimi di finale con un punteggio di 2 round a 1, ha dimostrato di avere il potenziale per competere a questi livelli. Adesso, le speranze sono puntate su Maristella Smiraglia, già bronzo Roma Grand Prix 2022, unica atleta azzurra ad aver conquistato una medaglia nel circuito dei Grand Prix. Ai sedicesimi di finale, affronterà la giordana Raima Abo-Alrub.

