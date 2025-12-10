LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Napoli ko a Lisbona con il Benfica nella sesta giornata della league phase di Champions. La squadra di Conte perde 2-0 con i lusitani e incassa la terza sconfitta nella manifestazione, dopo quelle con Manchester City e Psv. Un gol per tempo (20′ Rios, 49′ Barreiro) per l’undici di Mourinho, che mette in fila il secondo successo in Champions, dopo il 2-0 esterno sull’Ajax, e sale in 25esima posizione a quota 6 punti, a una sola lunghezza dal Napoli. Partono meglio i lusitani, che si rendono pericolosi al 12′ con un tiro a giro di Aursnes fuori di poco. Qualche minuto dopo, è sempre il centrocampista del Benfica a divorarsi il gol del vantaggio: al 18′ Milinkovic-Savic sbaglia il disimpegno in fase di costruzione, Aursnes recupera la sfera e ha l’occasione di calciare da posizione favorevole, ma non inquadra lo specchio della porta da pochi passi. Al 20′ la squadra di Mourinho la sblocca: cross dalla trequarti di Dahl, McTominay prova ad allontanare ma in un rimpallo il pallone finisce in area piccola, con Rios che approfitta dell’indecisione della retroguardia partenopea per battere Milinkovic-Savic.

Timida reazione del Napoli nel secondo spicchio di primo tempo, ma l’undici di Conte termina i 45 minuti iniziali senza tiri nello specchio della porta difesa da Trubin. In avvio di ripresa i portoghesi allargano la forbice: al 49′ Rios scappa a McTominay, serve in mezzo Barreiro, che con un grande colpo di tacco sorprende un Milinkovic-Savic poco reattivo. Napoli tramortito dal gol subito e ritmi che tornano bassi con il Benfica in controllo. Il primo vero squillo degli uomini di Conte porta la firma di Neres, che al 71′ scalda i guantoni di Trubin con un mancino centrale dai 25 metri. I padroni di casa lasciano il pallino del gioco in mano al Napoli, senza patire eccessivamente il pressing finale degli uomini di Conte e portando a casa tre punti fondamentali. Per i campioni d’Italia la strada verso i play-off si fa in salita.

IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 6.5, Araujo 6.5, Otamendi 6, Dahl 6; Rios 7, Barrenechea 6.5; Aursnes 6 (49’st Freitas sv), Barreiro 7 (50’st Neto), Sudakov 6 (31’st Silva 6); Ivanovic 6 (31’st Pavlidis 6). In panchina: Soares, Manu, Schjelderup, Prestianni, Wynder, R.Rego, Veloso, J.Rego. Allenatore: Mourinho 6.5.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 5; Beukema 6 (1’st Politano 6), Rrahmani 5.5, Buongiorno 5.5 (14’st Juan Jesus 6); Di Lorenzo 5.5, McTominay 5, Elmas 5.5 (36’st Vergara sv), Olivera 6 (1’st Spinazzola 6); Neres 5.5, Hojlund 6, Lang 6 (29’st Lucca 6). In panchina: Contini, Ferrante, Ambrosino. Allenatore: Conte 5.5.

ARBITRO: Vincic (Slovenia) 6.

RETI: 20’pt Rios, 4’st Barreiro.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lang, Dedic, Vergara. Angoli: 2-6. Recupero: 2′; 7′.

