SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 175 km. Il francese, nella volata di gruppo, ha superato al fotofinish l’azzurro della Lidl-Trek, terzo Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). La maglia rosa rimane invece sulle spalle dell’uruguaiano Guillermo Silva. La corsa è stata caratterizzata, per il terzo giorno consecutivo, dalla fuga iniziale portata avanti dal solito Diego Pablo Sevilla e da Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), seguiti a ruota da Manuel Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber). I tre hanno mantenuto un vantaggio di circa tre minuti, col gruppo principale che ha monitorato a distanza i battistrada. Il ricongiungimento è stato difficoltoso ed è avvenuto soltanto a 400 metri dal traguardo, quando le squadre dei velocisti hanno iniziato ad aumentare il ritmo per lanciare la volata: nello sprint di gruppo il francese ha bissato il successo ottenuto nella prima frazione. Si chiude dunque la tre giorni in Bulgaria, domani il primo giorno di riposo per permettere alla carovana di trasferirsi in Italia, martedì si torna in strada per la quarta tappa, la Catanzaro – Cosenza di 138 km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) in 4h09’42”

2. Jonathan Milan ITA (Lidl – Trek) st

3. Dylan Groenewegen NED (Unibet Rose Rockets) st

4. Madis Mihkels EST st

5. Matteo Malucelli ITA st

6. Erlend Blikra NOR st

7. Pascal Ackermann GER st

8. Davide Ballerini ITA st

9. Tobias Lund Andresen DEN st

10. Enrico Zanoncello ITA st

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Guillermo Thomas Silva URU (XDS Astana) in 13h10’05”

2. Florian Stork GER (Tudor Pro Cycling Team) a 4″

3. Egan Bernal COL (Netcompany INEOS) s.t.

4. Thymen Arensman NED a 6″

5. Giulio Ciccone ITA s.t.

6. Jan Christen SUI a 10″

7. Martin Tjotta NOR s.t.

8. Johannes Kulset NOR s.t.

9. Enric Mas ESP s.t.

10. Lennert Van Eetvelt BEL s.t.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 105 punti

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 64

3. Tobias Lund Andresen DEN (Decathlon CMA CGM Team) 42

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Diego Pablo Sevilla ESP (Team Polti VisitMalta) 42 punti

2. Manuele Tarozzi ITA (Bardiani CSF 7 Saber) 12

3. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma-Lease a Bike) 9

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Guillermo Thomas Silva URU (XDS Astana) in 13h10’05”

2. Jan Christen SUI (UAE Team Emirates – XRG) a 10″

3. Martin Tjotta NOR (Uno-X Mobility) s.t.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).