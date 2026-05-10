CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese batte 3-0 il Pisa e accorcia le distanze in classifica sul Lecce, pur restando al terzultimo posto. Vittoria decisa dalle reti di Vardy, Bonazzoli e Okereke, decisivi nel battere un Pisa che chiuderà la gara addirittura in nove uomini per le espulsioni di Bozhinov e Loyola. Avvio di gara equilibrato, con la Cremonese che prova a portarsi avanti e assediare un Pisa ordinato nel suo schieramento difensivo. La svolta della gara arriva al 24′, quando Bozhinov entra in maniera sconsiderata su Bonazzoli e, dopo aver già preso il primo giallo al 14′, lascia in dieci il Pisa. Superiorità numerica che la Cremonese sfrutta sette minuti dopo, con la palla sporca ricevuta al limite dell’area da Vardy che con il mancino di prima incrocia sul secondo palo battendo Semper. Vantaggio della Cremonese, che trova sempre più spazio e iniziative. Al 41′, sugli sviluppi di corner, Grassi calcia al volo un pallone spiovente mancando di poco l’angolo alla sinistra di Semper.

La squadra di Giampaolo resta in controllo della gara e al 51′ raddoppia, sulla ripartenza letale di Vandeputte che conduce centralmente per poi scaricare il pallone sui piedi di Bonazzoli, freddo con l’esterno nel siglare il 2-0. Il Pisa esce completamente dalla partita, anche dal punto di vista mentale, quando al 57′ Loyola entra in ritardo e in maniera pericolosa su Pezzella e Ayroldi decide per l’espulsione diretta. Pisa in nove uomini e gara in discesa per la Cremonese, che non fa altro che gestire il finale di gara siglando il 3-0 all’86’ con il subentrato Okereke, che defilato sulla sinistra salta Hojholt e trova con il destro l’angolo vincente per battere ancora Semper e chiudere definitivamente i giochi allo Zini.

IL TABELLINO

CREMONESE (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6, Luperto 6 (40′ st Folino sv), Bianchetti 6, Pezzella 6 (14′ st Zerbin 6); Barbieri 6 (14′ st Thorsby 6), Maleh 5.5, Grassi 5.5, Vandeputte 6.5 (27′ st Okereke 7); Vardy 7 (27′ st Sanabria 6), Bonazzoli 7. In panchina: Silvestri, Nava, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Bondo. Allenatore: Giampaolo 7.

PISA (3-5-2): Semper 5; Canestrelli 5.5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 4.5; Touré 5.5, Akinsanmiro 5 (27′ st Piccinini 6), Loyola 4, Vural 5.5 (20′ st Hojholt 5), Leris 5.5 (37′ pt Angori 5); Stojilkovic 5.5 (20′ st Meister 6), Moreo 5 (37′ pt Calabresi 5.5). In panchina: Nicolas, Scuffet, Marin, Cuadrado, Durosinmi, Iling-Junior, Aebischer, Albiol, Lorran. Allenatore: Hiljemark 5

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.5

RETI: 31′ pt Vardy, 6′ st Bonazzoli, 41′ st Okereke

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso al 24′ del primo tempo Bozhinov (Pisa) per somma di ammonizioni in seguito al fallo su Bonazzoli (Cremonese). Espulsione diretta al 12′ del secondo tempo per Loyola (Pisa) in seguito all’intervento in gioco pericoloso su Pezzella (Cremonese) Ammoniti: Calabresi, Hojholt. Angoli: 7-1. Recupero: 1′; 0′

– foto IMAGE –

(ITALPRESS).