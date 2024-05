MILANO (ITALPRESS) – A quattro decenni dalla sua uscita originaria “Synchronicity” l’album-capolavoro dei Police viene arricchito con demo inediti di Sting. Synchronicity dei Police sarà ripubblicato il 26 luglio in numerosi formati, incluso un cofanetto Deluxe da 6CD con 55 brani inediti, nuove note di copertina, interviste, memorabilia e fotografie mai viste prima. Un vero tesoro per i fan di Sting, Stewart Copeland e Andy Summers. L’album ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, vendendo oltre 15 milioni di copie (di cui 8,5 milioni solo negli Stati Uniti). E la hit “Every Breath You Take” è la canzone più ascoltata nella storia della radio, con oltre 15 milioni di riproduzioni. Shyncronicity ha vinto 3 Grammy Award nel 1984, (Best Rock Performance, Song of the Year e Best Pop Performance), stampa e critica lo hanno applaudito e la rivista Rolling Stone lo include nella fra i 500 migliori album della storia (#159).

Questa ristampa, realizzata con il coinvolgimento diretto della band, ha richiesto tre anni di lavoro. Il libro di 62 pagine incluso nel Box contiene nuove e approfondite note di copertina scritte dal noto giornalista musicale Jason Draper, che racconta nei dettagli la nascita del capolavoro dei Police.

Oltre quarant’anni dopo, tutti i membri della band continuano a portare avanti l’eredità dei Police: Stewart Copeland ha pubblicato i suoi Police Diaries, ha girato il mondo con i concerti Police Deranged e in autunno si esibirà nel Regno Unito con il lo spettacolo Have I Said Too Much?; Andy Summers ha pubblicato diversi libri fotografici incentrati sull’era dei Police e attualmente è in tournèe in USA con lo show Cracked Lens + A Missing String; Sting è attualmente in tour negli Stati Uniti e in Europa dove suona molte canzoni dei Police.

foto: ufficio stampa Universal Music

