Symbioz, Renault versatile per la famiglia

ROMA (ITALPRESS) - Un'auto pensata per la famiglia. Renault Symbioz può ospitare cinque adulti in un abitacolo confortevole, pur presentando dimensioni esterne contenute, grazie ai suoi 4,41 metri di lunghezza, 1 e 79 di larghezza e un passo di 2 metri e 64. Compatto all’esterno ma generoso all’interno. L’allestimento iconic lo pone ai massimi standard del segmento C. Le sellerie sono rivestite da un tessuto a maglie larghe e presentano un frammento di losanga sullo schienale dei sedili anteriori. La parte superiore della plancia è impreziosita da motivi con effetto alluminio spazzolato, mentre la parte inferiore è in Tep e cuciture a vista. Grazie alla panchetta posteriore scorrevole e ripiegabile, il volume di carico può variare da 492 a 1.582 litri. Il portellone è motorizzato con apertura e chiusura attivabile anche con un sensore presente sotto il paraurti posteriore. Spinto dal propulsore E-Tech Full Hybrid 145, Symbioz offre un equipaggiamento che comprende tra l'altro il tetto in vetro opacizzante Solarbay olarbei). Il sistema multimediale OpenR (openar) Link con Google integrato ha un touchscreen verticale da 10,4” di serie su tutte le versioni e un driver display da 10,3”. La sicurezza attiva e passiva è assicurata da 29 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza in retromarcia. Il conducente può contare anche sull'Active Driver Assist, che consente una guida autonoma di livello 2, e la Guida ibrida predittiva per ottimizzare l’efficienza sfruttando al massimo l’energia elettrica. Il consumo di carburante è di 4,7 litri per 100 km per un’autonomia che arriva fino a 1.000 chilometri. Prezzi a partire da 33500 euro. tvi/mrv