Terremoto Friuli, Zilli “A 50 anni dal sisma profonda gratitudine agli Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il concerto di Simone Cristicchi, con la direzione artistica del maestro Walter Sivilotti, è una occasione bellissima per esprimere la profonda gratitudine agli Stati Uniti d'America a 50 anni dal sisma. Una gratitudine che si è tradotta fin da subito in azioni concrete di sviluppo e infrastrutture per il benessere dei nostri cittadini. Dopo Washington, la missione proseguirà a Toronto per ringraziare i due partner internazionali che più hanno contribuito con interventi tempestivi alla rinascita del Friuli". Lo ha detto l'assessore alle Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli a margine di "Orcolat '76", lo spettacolo teatrale andato in scena presso l'Ambasciata d'Italia a Washington DC. Un'opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976. xp6/tvi/mca2