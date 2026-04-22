Home Video News Pillole Terremoto Friuli, Zilli “A 50 anni dal sisma profonda gratitudine agli Usa”
Terremoto Friuli, Zilli “A 50 anni dal sisma profonda gratitudine agli Usa”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il concerto di Simone Cristicchi, con la direzione artistica del maestro Walter Sivilotti, è una occasione bellissima per esprimere la profonda gratitudine agli Stati Uniti d'America a 50 anni dal sisma. Una gratitudine che si è tradotta fin da subito in azioni concrete di sviluppo e infrastrutture per il benessere dei nostri cittadini. Dopo Washington, la missione proseguirà a Toronto per ringraziare i due partner internazionali che più hanno contribuito con interventi tempestivi alla rinascita del Friuli". Lo ha detto l'assessore alle Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli a margine di "Orcolat '76", lo spettacolo teatrale andato in scena presso l'Ambasciata d'Italia a Washington DC. Un'opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976. xp6/tvi/mca2