“Kenya: un grande Paese che guarda al futuro”, MedOr e Luiss incontrano Ruto

ROMA (ITALPRESS) - Un Paese di oltre 55 milioni di abitanti con un Pil in crescita e uno dei mercati africani più interessanti per l’Italia: è il Kenya, a cui Fondazione MedOr e la Luiss hanno dedicato, in occasione della visita a Roma dei suoi massimi esponenti istituzionali, l'incontro dal titolo “Kenya: un grande Paese che guarda al futuro alla presenza del presidente William Samoei Ruto. f04/xb1/fsc/