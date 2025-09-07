Svyrydenko “Colpita da bombardamenti russi sede del governo a Kiev”

Mandatory Credit: Photo by Lev Radin/Shutterstock (15462870j) Prime minister of Ukraine Yulia Svyrydenko speaks during emergency SC meeting on maintenance of peace and security of Ukraine at UN Headquarters in New York, NY on August 29, 2025. Meeting was called by Ukraine and supported by Denmark, France, Greece, the Republic of Korea (ROK), Slovenia, and the UK after massive air attack by Russia which only in Kyiv killed 21 civilians including 4 children and injured more than 63, as well as severely damage buildings EU delegation and UK Council. Emergency Security Council meeting on maintenance of peace and security of Ukraine, UN Headquarters, New York, United States - 29 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina, le squadre di soccorso sono al lavoro in tutta l’Ucraina dopo che un bombardamento notturno di missili e droni russi ha colpito Kiev, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk e Odessa. Edifici residenziali, uffici governativi e infrastrutture civili sono stati deliberatamente presi di mira. Almeno due persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite. Per la prima volta, l’edificio del governo ucraino ha subito danni diretti: il tetto e i piani superiori sono stati colpiti dall’attacco nemico. I vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio e li ringrazio per il loro coraggio e la loro dedizione. Ricostruiremo ciò che è stato distrutto. Ma le vite perse non potranno essere recuperate. La Russia continua a terrorizzare e uccidere il nostro popolo ogni singolo giorno”. Lo scrive su X la premier ucraina Yulia Svyrydenko.
“Il mondo deve rispondere a questo terrore non solo a parole, ma con azioni decisive. La pressione sanzionatoria deve essere intensificata, soprattutto contro il petrolio e il gas russi. Sono necessarie nuove restrizioni che colpiscano la macchina militare del Cremlino. E, cosa più importante, l’Ucraina ha bisogno di armi. Solo la forza può fermare il terrore e impedire alla Russia di uccidere ucraini ogni giorno: conclude la premier ucraina.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE