Svolta a Bari nelle indagini sulla morte di Giuseppe Petramala, arrestato un uomo per omicidio e sfruttamento del lavoro

BARI (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul decesso del lavoratore Petramala Giuseppe, vittima del “caporalato”. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari ed eseguita dal Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle. L’attività riguarda l’esecuzione di un provvedimento nei confronti di una persona ritenuta, allo stato delle indagini, presunta responsabile di omicidio e sfruttamento del lavoro in merito a quanto accaduto il 16 ottobre 2024 a Putignano (BA).
– Foto di repertorio Carabinieri –
(ITALPRESS).
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