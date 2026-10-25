Scontri al corteo di Torino, identificate 413 persone: 25 denunce e 2 arresti

TORINO (ITALPRESS) – Sono 413 le persone che ieri sono state identificate durante la manifestazione “Torino è contro il riarmo” che si è svolta nel capoluogo piemontese, frutto dei servizi preventivi effettuati da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri. Tra queste, 38 sono state accompagnate in Questura e 2 sono state arrestate, entrambe per resistenza a pubblico ufficiale di cui una aggravata. Altre 25 persone sono state denunciate a vario titolo per istigazione a delinquere, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e travisamento.

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