Sventato un colpo all’ATM dell’ufficio postale di Mamoiada nel Nuorese

NUORO (ITALPRESS) – Attacco sventato all’ATM dell’ufficio postale di Mamoiada, nel Nuorese. Intorno alle ore 02.55 in Piazza Europa 15 è scattato l’allarme a causa di un tentativo di manomissione dell’erogatore e la segnalazione è stata subito presa in carico dalla Security Room di Genova, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, che ha rilevato la presenza di due individui intenti a forzare lo sportello automatico. Prontamente, è stata attivata la sirena con sintesi vocale e sono state allertate le Forze dell’Ordine. La tempestività dell’azione ha indotto i malviventi a desistere e ad allontanarsi senza portare a termine il tentativo di furto. Nel frattempo sono state avviate le procedure di sicurezza, tra cui la richiesta di intervento di vigilanza e la messa fuori servizio dell’ATM.

All’arrivo sul posto, le forze dell’ordine hanno potuto constatare che l’apparecchiatura risultava danneggiata ma non soggetta a esplosione e che la via di accesso all’ufficio postale era stata cosparsa di chiodi, presumibilmente per ostacolare l’intervento delle pattuglie. Successivamente, il Direttore dell’ufficio postale ha effettuato un sopralluogo con i militari, verificando che i cassetti dell’ATM non erano stati sottratti. L’episodio si è pertanto concluso con i ladri scappati a mani vuote, ma con la struttura danneggiata. L’ufficio postale di piazza Europa a Mamoiada riaprirà al pubblico con i consueti orari, salvo imprevisti, nella giornata di martedì 24 marzo.

– foto ufficio stampa Poste Italiane –

(ITALPRESS).