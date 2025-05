RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Oltre 400 concorrenti, in rappresentanza di più di 40 Paesi, sono attesi al prossimo Rally del Marocco, in programma dal 12 al 17 ottobre per un totale di 2.277 km, di cui 1.469 km di speciali. L’ottava edizione partirà da Fez che, oltre a ospitare il prologo, ha visto oggi il direttore della prova David Castera svelare il percorso.

Tappa conclusiva del W2RC – il Mondiale rally-raid – e prova preparatoria alla Dakar, avrà dunque la città imperiale Fez come top start in quanto capitale spirituale e culturale del Marocco e dotata della medina più grande del mondo. Fez, inoltre, dispone di un aeroporto internazionale con voli diretti dall’Europa e collegamenti semplici con il resto del mondo, hotel di qualità, un grande stadio in grado di ospitare la flotta di assistenza alla partenza e una distanza accettabile dai principali porti del paese per il trasporto dei veicoli.

Per quanto riguarda il percorso, si respirerà aria di Dakar fra le montagne dell’Atlante e l’altopiano di Rekkam. “Anche quest’anno, ho voluto mantenere il mio stile con un percorso impegnativo e una navigazione varia – le parole di Castera – Ciò che mi ha sempre motivato nella progettazione di un percorso è cercare di riunire in un solo giorno tutti i terreni che il rally-raid può offrire, per evitare la monotonia e offrire il massimo delle sfide e del divertimento alla guida”.

