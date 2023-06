MILANO (ITALPRESS) – Le divise EA7 Emporio Armani, Official Outfitter dell’Italia Team ai Giochi Olimpici Parigi 2024, sono state svelate a Milano, in occasione della presentazione della collezione Emporio Armani uomo primavera/estate 2024. Simone Giannelli, Daniele Lavia, Paola Egonu, Sarah Fahr (pallavolo), Letizia Paternoster (ciclismo), Alessia Maurelli (ginnastica ritmica) e sei atleti paralimpici delle diverse discipline che parteciperanno ai Giochi hanno indossato sulla passerella dell’Armani/Teatro i capi creati appositamente per l’evento sportivo più importante del quadriennio olimpico. “Il mio sodalizio con il Coni è nato nel 2012 e continua con reciproca soddisfazione. Trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti, che devono fondere eleganza dello stile e praticità d’uso. Per L’Italia Team a Parigi ho creato capi funzionali ma eleganti, pensati per contraddistinguere la squadra e per trasmettere ai nostri atleti un forte senso di appartenenza”, ha dichiarato Giorgio Armani.

Che firmerà anche la divisa ufficiale che gli atleti indosseranno in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici che si svolgerà lungo la Senna il 26 luglio 2024. La collaborazione dello stilista con il Coni e il Cip continuerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Precedentemente, Armani ha vestito gli atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 e quelle invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pechino 2022.

