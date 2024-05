SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Le nuove Vespa Primavera 150 e Vespa Sprint 150 hanno fatto il debutto sul mercato cinese con un grande evento che si è svolto a Shanghai, allo

Shangsheng-Xinsuo (il Columbia Circle), nuovo punto di riferimento culturale della metropoli cinese, in una fusione di culture, design, italian style e moda. Alla serata hanno preso parte star del mondo asiatico e istituzioni, tra le quali la Console Generale d’Italia a Shanghai, Tiziana D’Angelo. La serata di Shanghai conferma come Vespa, marchio autenticamente globale, sia sempre più amata in tutto il mondo. Da sempre possedere una Vespa è una scelta di stile, al di sopra delle mode e delle tendenze, una espressione della personalità di chi la possiede.

Oltre alle nuove Vespa, è stata presentata la nuovissima collezione di abbigliamento Vespa DEC. Ispirata alla fabbrica e al museo Piaggio, questa nuova collezione è l’espressione del brand Vespa nel mondo lifestyle, mettendo in mostra i dettagli più fini dello stile italiano.

Vespa è stata sempre un brand globale, unendo generazioni di continenti e culture diverse e oggi, con oltre 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal 1946 ad oggi, è una straordinaria ambasciatrice dello stile, del design e della tecnologia italiana. Le nuove Vespa Primavera e Sprint rappresentano l’anima più giovane e metropolitana di Vespa.

Le nuove Vespa introducono nuovi materiali e una cura artigianale dei dettagli per elevare ancora la qualità globale delle finiture. Tutte nuove sono le sovrastrutture sul manubrio e il controscudo, anche la sella è stata migliorata grazie alla adozione di nuove coperture. Il nuovo quadro strumenti e l’impianto di fanaleria full LED dimostrano ancora una volta la leadership tecnologica di Vespa.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).