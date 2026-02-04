ROMA (ITALPRESS) – Mohamed Amin Zawali, a bordo del Focchi 730 Xtreme motorizzato con un Suzuki DF250 KURO, ha vinto il Campionato Italiano Touring Cup, categoria 4:1, che rappresenta una delle competizioni più complete e selettive della motonautica nazionale. Il campionato 2025 prevedeva tre tappe ufficiali: Lignano Sabbiadoro (maggio), Grado-Aquileia (giugno) e Chioggia (settembre).

La Cerimonia di premiazione si è svolta da poco, precisamente il 24 gennaio nella sala d’onore del CONI, al Foro Italico di Roma. Determinante per il successo di Zawali è stato il package tecnico composto dal Suzuki DF250 KURO, abbinato al Focchi 730 Xtreme. Il Suzuki DF250 KURO è un fuoribordo da 250 cavalli, che unisce coppia, affidabilità e consumi ottimizzati, ideale per le competizioni di endurance e touring, dove velocità, prestazioni costanti e resistenza meccanica sono fondamentali.

Il Focchi 730 Xtreme è un gommone dalle caratteristiche altamente performanti: 7,30 metri di lunghezza; 2,40 metri di larghezza e un peso di circa 1.000 kg (motore incluso). Lo scafo, progettato per essere veloce e stabile anche su mare formato, garantisce un eccellente controllo.

