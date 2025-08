Suzuki scende in campo eSports con ‘Street Fighter 6’

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation ha firmato una partnership con Capcom Co., Ltd. per sponsorizzare i tornei eSports legati al celebre videogioco “Street Fighter 6”. La sponsorizzazione comprenderà eventi di rilievo come la Street Fighter League: Pro-JP 2025, il Capcom Pro Tour 2025 Premier e la Capcom Cup 12/Street Fighter League: World Championship 2025.

A partire dal torneo ufficiale Capcom Pro Tour 2025 Premier, svoltosi a Las Vegas, Usa, dall’1 al 3 agosto, Suzuki supporterà i principali tornei eSports ufficiali organizzati da Capcom durante tutto il 2025. La serie Street Fighter è uno dei franchise più iconici del mondo dei videogiochi, con oltre 56 milioni di copie vendute a livello globale (dato aggiornato al 31 marzo 2025), e una community competitiva e appassionata. Il titolo protagonista dei tornei sponsorizzati è “Street Fighter 6”, l’ultima puntata della serie, che vanta una vasta base di fan in tutto il mondo e richiama i migliori giocatori internazionali pronti a sfidarsi in tornei di alto livello.

A marzo 2025, Suzuki aveva già preso parte al mondo degli eSports sponsorizzando la Capcom Cup 11/Street Fighter League: World Championship 2024, svoltasi a Tokyo presso il Ryogoku Kokugikan. Durante l’evento è stata presentata la moto in edizione speciale “GSX-8R Tuned by JURI”, nata dalla collaborazione tra Suzuki e il personaggio Juri del gioco. L’evento ha registrato circa 14.000 visitatori in 5 giorni e oltre 10 milioni di visualizzazioni in streaming.

