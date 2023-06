ROMA (ITALPRESS) – ACI Rally Italia Talent è pronto a vivere una nuova stagione con Suzuki a bordo di SWIFT SPORT HYBRID.

Suzuki è stata scelta da ACI Rally Italia Talent per la stagione 2023. La filosofia del programma si sposa perfettamente con i valori che la Casa di Hamamatsu esprime da sempre nel mondo del motorsport: una sana competitività e la spinta a migliorare i propri limiti, con impegno e tenacia.

ACI Rally Italia Talent è un format concepito nel 2014 per permettere a tanti appassionati di avvicinarsi al mondo dei rally e per consentire ai più talentuosi di partecipare gratuitamente a una gara, nelle vesti di veri piloti.

In questi anni ACI Rally Italia Talent ha realizzato il sogno di 54 aspiranti piloti e di altrettanti aspiranti navigatori e chiunque può cercare di diventare a sua volta un membro della squadra del Talent. Tutti possono partecipare ad ACI Rally Italia Talent, anche chi non ha mai corso. Non sono necessarie nè la patente di guida, nè la Licenza ACI SPORT. L’unico requisito indispensabile è avere compiuto 14 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori).

Sarà la Sicilia a ospitare la prima delle sette selezioni regionali di ACI Rally Italia Talent. La manifestazione prenderà il via il prossimo weekend, chiamando a raccolta presso l’Autodromo di Pergusa gli aspiranti piloti e navigatori siciliani desiderosi di partecipare gratis a un vero rally. Da oggi a domenica i “rittini” si sfideranno a bordo di una flotta di Suzuki Swift Sport Hybrid, giudicata dagli esperti rallisti dell’organizzazione l’auto ideale per far emergere il talento dei concorrenti con le sue prestazioni esaltanti e la sua straordinaria manovrabilità.

Tutti i candidati cercheranno di guadagnarsi l’accesso alle fasi successive, quelle da cui usciranno poi gli equipaggi selezionati per partecipare a un vero rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport nelle fila del team di Rally Italia Talent.

Le successive selezioni si svolgeranno in Sardegna, Lombardia, Toscana/Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto già a partire dalle prossime settimane.

– foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]