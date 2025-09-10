Suzuki Rally Cup, sugli asfalti laziali inizia la volata finale

ROMA (ITALPRESS) – Finita l’estate è giunto il momento della resa dei conti per la Suzuki Rally Cup, il monomarca dedicato alle Suzuki Swift preparate per i rallies che da anni regala spettacolo ed agonismo sia ai partecipanti sia al pubblico in strada. Dopo la pausa ed un mese di riposo i protagonisti del trofeo torneranno infatti in macchina per lanciarsi verso la volata finale della stagione 2025, a partire dal Rally del Lazio in programma questo fine settimana. Dall’11 al 13 settembre sono attesi tutti i “big” di questa annata sportiva, per un crocevia fondamentale che potrebbe dare importanti riscontri prima della finalissima a Sanremo.

Oltre 110 km da affrontare con il cronometro, divisi in 12 prove speciali per un percorso totale di circa 600 attenderanno i protagonisti della Suzuki Rally Cup, chiamati per la prima volta a scontrarsi sugli asfalti attorno a Cassino, cuore nevralgico della manifestazione. Sarà facile aspettarsi ancora una volta un pirotecnico scontro tra i primi tre equipaggi di questa Suzuki Rally Cup 2025, tra cui svetta il leader Lorenzo Varesco. Il trentino in coppia con Nicolò Bottega su Suzuki Swift Sport Hybrid infatti vola a quota 114 punti, dopo aver vinto 4 round sui 5 affrontati, mostrando sempre grande velocità e migliorando in termini di continuità.

Varesco, portacolori della scuderia Rally Team, viene infatti dalla bella e pesante vittoria strappata al Valli Ossolane, ma i suoi rivali certo non staranno a guardare. Voglia di ribaltare la classifica per uno dei giovani tremendi del monomarca giapponese, Jean Claude Vallino navigato da Sandro Sanesi, non ancora al top nell’ultimo round dopo l’uscita di strada al Rally Due Valli. Il leader della classifica under 25 tuttavia, con i colori della Bluthunder, avrà desiderio di rivalsa, e punterà al massimo risultato per cercare di mettersi in mezzo fra Varesco e la vittoria finale.

Stessa storia per uno dei senatori di questa Cup, il siciliano Giorgio Fichera, questa volta seduto alla sinistra di Giuseppe Barbera. Non particolarmente fortunato in questa stagione il pilota siculo però ha finalmente trovato una buona continuità di risultati nelle ultime uscite prima della pausa, una spinta emotiva e di classifica utile per affrontare questa penultima gara stagionale con lo spirito giusto, pronto a fare la differenza su prove nuove per tutti. Punterà a ritrovare il ritmo ed i risultati della prima parte di stagione poi anche un altro giovane della Cup, Stefano Vitali navigato da Maurizio Vitali, che ormai ha decisamente superato il passaggio dalla Suzuki Boosterjet alla Hybrid.

Con i colori della scuderia Calibra cercherà di migliorare il 6° posto ottenuto in Val d’Ossola, cercando di inserirsi anche lui per la lotta al vertice. Solo questa volta in classe, con diversi equipaggi che hanno deciso di saltare il round laziale per concentrarsi sulla finale a coefficiente maggiorato, il giovane Andrea La Cola in coppia con Antonello Moncada, che così sarà sempre più leader nella classifica riservata alle “Racing Start”, le vetture ancor più simili a quelle di serie.

Il Rally del Lazio promette emozioni fin dal primo giorno: giovedì 11 settembre si partirà con lo shakedown a Pico nel pomeriggio, dove le vetture e i piloti testeranno assetti e strategie, per poi accendere la passione dei tifosi con la cerimonia di partenza alle 20:30 in Corso della Repubblica a Cassino. Venerdì 12 la competizione entrerà nel vivo con tre prove speciali da affrontare due volte: la breve ma intensa “Pico” (2,25 km), la nuova sfidante “Falvaterra” (6,03) e la confermata Itri (11,00). Sabato 13 invece sei prove da vivere tutte d’un fiato tra cui la classica “Viticuso” (13,60 km) e il toboga della “Terelle” (14,65), intervallate ancora una vota dalla “Pico”. La conclusione sarà all’insegna dello spettacolo, con il traguardo finale in Corso della Repubblica alle 19:15, dopo aver percorso in totale 597,36 km, di cui 110,91 cronometrati.

