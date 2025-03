Suzuki presenta Gsx-8R Cup, il calendario completo. Si parte da Misano

ROMA (ITALPRESS) – Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Manca meno di un mese all’inizio della Gsx-8R Cup, il trofeo monomarca con cui Suzuki è protagonista nel mondo delle competizioni motociclistiche.

Durante la conferenza stampa di presentazione del trofeo è stato annunciato il calendario definitivo, l’elenco degli iscritti, tutti gli sponsor e partner tecnici. “Il successo della Gsx-8R Cup ci supporta nell’obiettivo di sostenere la passione dei nostri clienti e dei potenziali tali – le parole di Massimo Nalli, presidente e Ceio di Suzuki Italia, presente alla conferenza assieme al direttore divisione Moto e marine, Paolo Ilariuzzi – La 8R CUP, semplice nel regolamento, equa nelle prestazioni, rispettosa delle regole e degli avversari, è basata sul manifesto di cultura manifatturiera Suzuki “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Compatto, Meno Numeroso, Leggero, Minimale, Bello), che in tutti i progetti Suzuki mette a fuoco il soddisfacimento delle esigenze del cliente con la tecnologia e metodologie più efficienti. Il Trofeo Gsx-8R Cup infine è in grado di regalare ai concorrenti un sogno: la partecipazione del vincitore della stagione 2025 come Wild Card alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup 2026 sul leggendario circuito di Daytona. La storia Suzuki nelle corse è fatta di talento, dedizione e impegno, tutto condito da forti dosi di adrenalina, e con la 8R Cup sosteniamo la passione per lo sport motociclistico”.

La Suzuki Gsx-8R Cup, che ha aperto le iscrizioni lo scorso 10 dicembre, ha fatto registrare il tutto esaurito in meno di un mese. Un risultato che conferma l’entusiasmo e l’interesse per il monomarca della casa di Hamamatsu caratterizzato da semplicità del regolamento e prestazioni unite alla proverbiale affidabilità della Suzuki, GSX-8R.

Il calendario della Gsx-8R Cup prevede cinque appuntamenti tra i cordoli dei principali circuiti italiani, tra cui Misano e Mugello, sedi abituali del Motomondiale. Il trofeo offre ai partecipanti l’opportunità di sfidarsi su tracciati tecnici con caratteristiche diverse ma con un denominatore comune: la massima attenzione alla sicurezza.

Tutte le gare si svolgeranno nell’ambito del Campionato Italiano Velocità (CIV) o del CIV Junior, con la garanzia dell’organizzazione della Federazione Motociclistia Italiana (FMI). Si comincia il 6 aprile a Misano, il 4 maggio la tappa di Magione, l’1 giugno al Mugello, il 6 luglio Modena e il 28 settembre Varano. Con una quota di iscrizione di 12.700 euro (o 4.500 euro per chi possiede una GSX-8R e necessita solo del kit), il trofeo mette in palio un montepremi di oltre 34.000 euro che comprende: premio superpole per ogni gara e premi ai primi tre classificati a ogni gara (700 euro, set pneumatici Pirelli e coppa al primo classificato; 500 euro, pneumatico posteriore e coppa al secondo e 250 euro, pneumatico anteriore Pirelli e coppa al terzo).

Previsti anche dei premi di fine stagione ai primi dieci classificati: per il primo una wild card nella prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup a Daytona e il trofeo previsto per il vincitore della Gsx-8R Cup; al secondo andrà uno scooter Suzuki Address 125 e il trofeo; al terzo 1.200 euro di sconto sull’iscrizione all’edizione 2026 e un trofeo; poi a scalare premi di 800, 700, 600, 500, 400, 300 e 200 euro dal quarto al decimo classificato.

