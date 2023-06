ROMA (ITALPRESS) – Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, alla terza edizione, è prossimo al via. Fino al 2 agosto si svolgerà il Giro dell’Italia a vela in otto tappe organizzato dalla Marina Militare – in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il supporto di Enit e della Federazione Italiana Vela – un’iniziativa che promuove l’Arma e, insieme all’Agenzia Nazionale del Turismo, il progetto “Valore Paese Italia”. Tutto ruoterà attorno alle regate, una serie di eventi velici multi-disciplina, che si svolgeranno in otto località lungo le coste italiane: Genova, La Maddalena, Napoli, Vibo Marina, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, PortoRosa (Slovenia) e Venezia/Arsenale. La promozione dei valori della marineria e della vela, oltre all’incentivazione del turismo nautico, sono stati accolti da Suzuki, che ha sposato l’iniziativa fornendo all’organizzazione tre gommoni Focchi motorizzati con fuoribordo Suzuki. Si tratta dei fuoribordo Suzuki DF40A installati sui gommoni Focchi 510 e Focchi 580, modelli che il brand ravennate realizza specificamente per le attività di coaching nella vela. Battelli dunque ad hoc per le regate del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023. Il motore Suzuki DF40A in tutte le sue versioni, è un modello che mette a disposizione affidabilità e facilità d’uso elevate, brillantezza nelle prestazioni, consumi ridotti e quindi minor impatto ambientale. Doti evidenziate in tante occasioni, in primis nei lunghi raid del Club del Gommone di Milano di cui è stato protagonista negli anni. Il DF40A, il fuoribordo “senza patente” di Suzuki, è dotato di un motore 4Tempi di 943 cc, tre cilindri in linea che permettono di avere meno parti meccaniche in movimento, minori attriti e, di conseguenza, minori costi di manutenzione.

Suzuki sarà presente anche nel villaggio itinerante che seguirà il giro nelle sue tappe, con l’esposizione di un Suzuki DF2.5 e un Suzuki DF6A, modelli rivolti a chi utilizza i fuoribordo per motorizzare natanti a vela. Anche l’anima motociclistica sarà rappresentata grazie all’esposizione della Sport Tourer GSX-S1000GT, la moto sportiva con indole da vera viaggiatrice, dotata di un motore 4 cilindri in grado di erogare 152 cv e una coppia poderosa. “Questo evento rientra in quelle attività che fanno breccia nell’interesse di tutti e soprattutto dei ragazzi, per far germogliare e crescere la passione dell’andar per mare – sottolinea Paolo Ilariuzzi, direttore divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, commentando la partecipazione al Nastro Rosa Tour 2023, che porta il nome della Marina Militare – La spettacolarità delle barche foiling in regata sarà d’aiuto alla causa di questa manifestazione che, per grado di interesse, è già fra le prime tre competizioni veliche conosciute in Italia. Siamo certi che questa terza edizione possa accrescere l’interesse del pubblico”.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

