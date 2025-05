Suzuki, nell’esercizio 2024 ricavi e risultato operativo record

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation ha pubblicato i risultati dell’esercizio 2024 (periodo aprile 2024-marzo 2025). Per il periodo aprile 2024 – marzo 2025, grazie all’impatto positivo dei tassi di cambio, all’aumento delle vendite unitarie e al miglioramento del profitto unitario, i ricavi sono stati di 5.825,2 miliardi di yen (35,4 miliardi di euro) e il risultato operativo di 642,9 miliardi di yen (3,9 miliardi di euro). Di conseguenza, sia i ricavi che la redditività hanno raggiunto livelli record.

Le previsioni per l’esercizio 2025 (aprile 2025 – marzo 2026) sono di 6,1 trilioni di yen (37,1 miliardi di euro) di ricavi e un utile operativo di 500 miliardi di yen (3 miliardi di euro).

“Sebbene il contesto economico sia difficile a causa dell’apprezzamento dello yen – si legge in una nota di Suzuki -, non ridurremo i nostri investimenti per la crescita al fine di realizzare il piano di gestione a medio termine annunciato lo scorso febbraio. Riteniamo sia necessario rafforzare ulteriormente la nostra competitività in vista dell’esercizio 2030, anno conclusivo del nostro piano di gestione a medio termine. Continueremo a investire nel capitale umano per creare un ambiente in cui ogni dipendente possa crescere autonomamente. Utilizzeremo inoltre l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa e potenziare le capacità individuali. Inoltre, proseguiremo i nostri sforzi per rafforzare la base reddituale attraverso attività come la comunicazione del valore dei nostri prodotti ai Clienti, e investiremo attivamente in ricerca e sviluppo e in infrastrutture per il futuro, al fine di aumentare la redditività complessiva di Suzuki”.



I ricavi sono aumentati grazie all’incremento del volume di vendite, raggiungendo i 5.825,2 miliardi di yen (35,4 miliardi di euro) con un incremento di 467,6 miliardi di yen (2,8 miliardi di euro) rispetto all’anno precedente. L’utile operativo è aumentato grazie al cambiamento nel mix e nel prezzo di vendita dei prodotti e all’effetto della svalutazione dello yen, raggiungendo i 642,9 miliardi di yen (3,9 miliardi di euro), con un incremento di 149 miliardi di yen (906,0 milioni di euro) su base annua.

L’utile ante imposte è aumentato di 138,5 miliardi di yen (842,9 milioni di euro), raggiungendo i 730,2 miliardi di yen (4,4 miliardi di yen).

L’utile attribuibile agli azionisti della capogruppo è aumentato di 99 miliardi di yen (602 milioni di euro), raggiungendo i 416,1 miliardi di yen (2,5 miliardi di euro).

Le vendite globali della divisione Automobili sono aumentate in paesi come Giappone, Pakistan e medio Oriente per un totale di 72 mila unità.

Le vendite globali della divisione Motocicli sono aumentate in paesi come India e America Latina per un totale di 152 mila unità.

Il risultato operativo è aumentato raggiungendo l’11% e il ROE – Return On Equity, è aumentato fino al 14,6%, questo risultato è stato possibile grazie agli sforzi compiuti durante l’anno per migliorare la redditività.

Il dividendo annuale previsto è di 41 yen (0,2 euro) per azione, con un aumento di 10,5 yen (0,06 euro) rispetto all’anno fiscale precedente.

Le previsioni per il prossimo anno fiscale 2025 si basano sulla politica di dividendi progressivi e sul livello dell’indicatore di dividendo DOE al 3%, come indicato nel Piano di Gestione a Medio Termine. Il dividendo sarà di 45 yen per azione (0,3 euro), con un aumento di 4 yen (0,02 euro) rispetto all’anno fiscale 2024.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

