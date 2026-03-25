TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi il lancio del nuovo Stellantis Europe Supplier Advisory Council, un forum strategico dedicato a rafforzare la collaborazione, consolidare partnership di lungo periodo e sviluppare soluzioni congiunte per affrontare le sfide più rilevanti dell’industria automobilistica europea. Istituito per la prima volta in Europa, il Consiglio riunisce i più alti responsabili regionali di Stellantis per tutte le principali funzioni industriali, insieme a 26 partner fornitori che rappresentano un’ampia e diversificata gamma di tecnologie, commodity e competenze dell’automotive europeo. Nel corso di tre sessioni nel 2026, ciascuna della durata di un giorno e mezzo, il Consiglio lavorerà in modo congiunto per individuare le sfide comuni, definire le priorità operative e generare risultati concreti “win-win”, rafforzando competitività, innovazione e performance industriale. Lo Europe Supplier Advisory Council riflette l’impegno di Stellantis a promuovere un dialogo trasparente, processi decisionali più rapidi e un approccio modernizzato alla partnership con i fornitori – elementi essenziali in una fase in cui il settore automotive affronta profonde trasformazioni tecnologiche, volatilità delle catene di fornitura, requisiti normativi sempre più stringenti ed evoluzione delle aspettative dei clienti. La missione del Consiglio è creare un forum aperto e basato sulla fiducia per il confronto strategico; individuare colli di bottiglia operativi e opportunità di miglioramento lungo l’intera catena del valore; attivare gruppi di lavoro congiunti Stellantis-fornitori per accelerare lo sviluppo di soluzioni; rafforzare la capacità dell’Europa di offrire prodotti di alta qualità, innovativi e realmente centrati sul cliente; integrare la leadership delle principali associazioni europee dei fornitori, ANFIA e FIEV, che collaboreranno a stretto contatto con Stellantis e con i suoi partner industriali.

“Il lancio dello Europe Supplier Advisory Council rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di rafforzamento della performance industriale della regione”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Europe. “Oggi più che mai il nostro successo dipende da una collaborazione profonda con i partner della filiera. Creando uno spazio condiviso in cui discutere apertamente sfide e opportunità, poniamo le basi per un’esecuzione più rapida, una competitività più solida e una crescita sostenibile in Europa”. Stèphane Dubs, Senior Vice President Purchasing e Supplier Quality di Stellantis Europe, ha aggiunto: “I nostri fornitori sono attori chiave della trasformazione di Stellantis. Questo nuovo Consiglio ci consente di lavorare fianco a fianco, in un clima di trasparenza e rispetto, per co-creare soluzioni vantaggiose per entrambe le parti. Insieme affronteremo i temi critici che stanno ridefinendo il nostro settore – dalla qualità alla prontezza dei lanci, dalla competitività dei costi all’innovazione e alla resilienza della supply chain – trasformandoli in veri vantaggi strategici per l’intero ecosistema”.

“FIEV accoglie con favore l’opportunità di partecipare allo Stellantis Supplier Advisory Council, che rappresenta un’importante occasione per rafforzare la relazione e arricchire il dialogo con i fornitori. Questa partecipazione ci permetterà, insieme ad ANFIA, di rappresentare la voce collettiva della filiera e di contribuire attivamente ai lavori del Consiglio” ha dichiarato Jean-Louis Pech, Presidente di FIEV.

“Oggi più che mai è fondamentale investire in una partnership solida e proficua tra Stellantis e l’ecosistema della filiera, stretto tra la debolezza del mercato europeo, l’instabilità geopolitica e una concorrenza sempre più intensa. Solo affrontando uniti le sfide regolatorie dell’Unione Europea sarà possibile sostenere l’industria e le piattaforme di ricerca e sviluppo in Europa”, ha affermato Marco Stella, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA e Vice Presidente di ANFIA. Un impegno condiviso per il futuro industriale dell’Europa

I tre incontri del Consiglio previsti nel 2026 saranno dedicati alla definizione delle priorità comuni, all’allineamento delle aspettative in termini di performance e all’avanzamento dei gruppi di lavoro che guideranno la collaborazione nel corso dell’anno. Questi workstream – co-guidati da dirigenti Stellantis e rappresentanti dei fornitori – si concentreranno su temi ad alto impatto quali pianificazione produttiva, impatti normativi e sui costi, pronta reattività della tecnologia e dell’innovazione, nonchè eccellenza operativa. Attraverso questo Consiglio inaugurale, Stellantis ribadisce il proprio impegno a diventare il partner di riferimento per i fornitori più strategici e a sostenere una base industriale europea competitiva, innovativa e resiliente.

foto: ufficio stampa Stellantis

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