Suzuki e la Nazionale italiana di Big Game conquistano l’argento ai Mondiali di Ancona

ROMA (ITALPRESS) – Il 34° Campionato del Mondo di Big Game in Drifting, tenutosi ad Ancona nelle acque dell’Adriatico, si chiude con un prestigioso secondo posto per l’Italia. La Nazionale italiana, presente al Mondiale con due equipaggi, conquista la medaglia d’argento alle spalle del Montenegro e davanti alla Croazia, confermando ancora una volta la propria competitività ai massimi livelli internazionali. Il titolo di vicecampione del mondo è stato conquistato dall’Italia B, guidata dal capitano Luca Miserocchi e composta da Fabrizio Fabbri, Riccardo Biondini e Gabriele Varella. Quinta classificata l’altra formazione azzurra, capitanata dal commissario tecnico Franco Bellini.

Un’edizione particolarmente impegnativa, nella quale il meteo ha avuto un ruolo determinante. Le condizioni del mare hanno infatti costretto gli organizzatori ad annullare le tre giornate di gara previste dal 10 al 12 settembre. La giuria ha quindi stabilito di rendere valida, ai fini della classifica, la prova ufficiale di mercoledì 9 settembre, disputata secondo le modalità di gara, insieme alla giornata conclusiva di domenica 13 settembre. La classifica finale ha premiato il Montenegro, seguito dall’Italia B e dalla Croazia A.

Il Mondiale ha portato ad Ancona 96 atleti, suddivisi in 20 equipaggi provenienti da 12 nazioni, chiamati a confrontarsi nelle acque al largo della Riviera del Conero in una disciplina che richiede tecnica, esperienza, strategia e una forte capacità di lavorare in squadra. La manifestazione è stata organizzata dal Club Amici del Mare ASD in collaborazione con FIPSAS e sotto l’egida della FIPS-M. A dare ufficialmente il via alla manifestazione, martedì 8 settembre, è stata la Sfilata delle Nazioni nel centro di Ancona, con le delegazioni dei Paesi partecipanti che hanno attraversato Corso Garibaldi fino a Piazza della Repubblica e al Teatro delle Muse, alla presenza delle istituzioni cittadine.

Un momento che ha unito sport, territorio e comunità, trasformando Ancona nella capitale internazionale del Big Game. Particolarmente significativo anche il forte impegno della manifestazione sul fronte della tutela dell’ambiente.

Il Mondiale si è svolto secondo il protocollo “Catch & Release”, con le catture convalidate attraverso riprese video, misurate in acqua e immediatamente rilasciate vive in mare. Una modalità di gara che permette di coniugare agonismo e rispetto dell’ecosistema marino, valorizzando una concezione moderna e responsabile della pesca sportiva.

“Questo argento ha un valore importante, soprattutto considerando le condizioni nelle quali si è svolto il Mondiale. Abbiamo avuto a disposizione soltanto due giornate valide e ogni scelta, ogni cattura e ogni dettaglio potevano fare la differenza. I ragazzi hanno dimostrato preparazione, esperienza e soprattutto grande spirito di squadra. Voglio ringraziare tutti gli atleti per il lavoro svolto e la FIPSAS per il percorso che ci ha permesso di arrivare pronti a questo appuntamento. Salire sul secondo gradino del podio davanti al nostro pubblico è un risultato di cui essere orgogliosi”, ha detto Franco Bellini, commissario tecnico della Nazionale Italiana FIPSAS di Big Game.

“Per Suzuki essere al fianco della Nazionale italiana e della FIPSAS in un appuntamento internazionale come il Mondiale di Big Game significa sostenere una passione che condividiamo profondamente. Suzuki è al fianco dei propri clienti e delle loro passioni, e tra queste lo sport occupa un posto importante”, ha affermato Paolo Ilariuzzi, direttore Suzuki Italia.

“Il Big Game è una disciplina che racchiude molti dei valori nei quali ci riconosciamo: tecnica, esperienza, affidabilità, performance e soprattutto spirito di squadra. A questi si aggiunge un elemento per noi fondamentale, il rispetto per il mare e una sempre maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente. La collaborazione con FIPSAS, da oltre sei anni, nasce dalla condivisione di questi valori: la passione per la pesca sportiva, il rispetto delle regole e dell’avversario e un approccio responsabile nei confronti dell’ambiente marino. Congratulazioni all’Italia per questo importante argento e complimenti a tutti gli equipaggi che hanno reso il Mondiale di Ancona una grande manifestazione internazionale”, ha aggiunto Ilariuzzi.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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