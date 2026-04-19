Suzuki, Nalli “I temi ambientali sono nel dna della nostra azienda”

TORINO (ITALPRESS) - "Suzuki Italia è sensibile alla chiamata del nostro pianeta e risponde in modo concreto, come vuole il dna della nostra azienda e storia. Lo fa con iniziative come quella di oggi, raccogliendo i rifiuti nel parco Colonnetti vicino al centro sportivo giovanile del Torino Fc, il Robaldo, ristrutturato di recente, con ben cento bambini e le loro famiglie che hanno partecipato e stanno partecipando all'iniziativa di oggi. Ma non ci fermiamo qui. Iniziative green da parte di Suzuki riguardano le api, che sono molto importanti perché permettono l'impollinazione. Per questo abbiamo creato delle piccole oasi che permettono alle api di trovare un fiore dai primi giorni di febbraio fino all'autunno inoltrato. Lo abbiamo fatto noi nel nostro comune dove c'è la sede della Suzuki italiana, ma anche i concessionari di tutta Italia, che hanno contribuito anche alla nascita di un bosco esteso di 1400 ciliegi". Così il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, durante l'iniziativa 'Diamo un calcio ai rifiuti" al parco Colonnetti di Torino, in collaborazione con il Torino Fc e Torino Spazio Pubblico. "E poi c'è il mare, che è l'origine della nostra vita e che ripuliamo grazie a un brevetto che si chiama 'Lava l'acqua', che filtra l'acqua del mare prima di restituirla al mare, dopo che il motore fuoribordo Suzuki è stato raffreddato - ha aggiunto Nalli - Questo brevetto è stato reso disponibile gratuitamente a tutti i costruttori di motori marini e anche ai costruttori di lavatrici, una delle fonti principali di microplastiche". xn3/vbo/mca1