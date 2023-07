TORINO (ITALPRESS) – Suzuki sarà main partner del Torino anche per la stagione 2023/24, l’11esima consecutiva. “Suzuki – sottolinea una nota – è fiera del fatto che una società gloriosa, amata e rispettata in tutto il mondo come il Torino FC scelga di avere la S di Hamamatsu sulle proprie divise. Questo legame si fonda su una comunione di valori, oltre che su una profonda affinità. All’interno dei loro ambiti, Suzuki e il Torino FC sono espressione di autentica passione, lealtà e sportività, nel rispetto dell’avversario e delle regole, oltre che della tenacia nel non darsi mai per vinti. I calciatori del Toro sono pronti a dare il massimo per spostare in avanti i propri limiti in campo e nella vita. Per Suzuki il Torino FC è un esempio di perfetto mix di agonismo e competitività nel rispetto delle regole. Il Torino è anche uno dei simboli del capoluogo piemontese, cui Suzuki stessa è legata a doppio filo. La Casa Giapponese ha infatti la sede italiana in provincia di Torino, a Robassomero, alle porte della città. Le due società hanno una storia ultracentenaria: Suzuki è stata fondata nel 1909 ad Hamamatsu, mentre il Torino nel 1906. In questo arco di tempo entrambe le realtà hanno saputo intraprendere un percorso di crescita che le ha portate ad assumere un ruolo di primo piano e a distinguersi per carattere e personalità”. “Suzuki è orgogliosa di affiancare il Torino nella prossima stagione e di poter esibire la S sulla gloriosa maglia granata. Il Toro ha moltissimi tifosi in Italia e nel mondo e ha un’immagine forte, permeata di grande positività”, ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, che ha poi aggiunto:

“Ammiriamo la gestione societaria visionaria e progettuale che consente al Torino una solidità esemplare e una crescita costante. Anche Suzuki ha un folto pubblico di appassionati di motori che trova speciali i modelli Suzuki a 2 e a 4 ruote. Spesso i nostri clienti sono così affezionati al nostro marchio e ai nostri colori che considerano Suzuki un pò come se fosse la squadra del cuore. Ciò ci inorgoglisce e ci spinge a impegnarci ogni giorno per fornire prodotti e servizi eccellenti. Ci auguriamo di saper rispondere alle sfide della mobilità del futuro con prodotti emozionanti, rispettosi dell’ambiente e pronti a soddisfare le esigenze della prossima mobilità così come il Toro affronta ogni partita, con grinta e preparazione, guardando al futuro”.

“Siamo fieri di avere Suzuki come Main Partner anche per la stagione 2023-2024 – il commento del numero 1 del club granata, Urbano Cairo -. Sarà l’undicesimo anno insieme: in un contesto estremamente mutevole qual è quello del calcio potrebbe essere giudicato come un bellissimo traguardo, invece voglio considerarlo come una tappa di un lungo viaggio iniziato nel 2013 che ci può vedere ancora uniti, sempre più uniti, nell’affrontare tutte le sfide che ci attendono. Siamo accomunati dallo stesso spirito e dalla medesima ambizione: nel rispetto della storia deve esserci l’attenzione alla tradizione, per guardare al futuro servono l’innovazione, la forza delle idee e lavoro, tanto lavoro. Il legame con Suzuki si è consolidato anche grazie all’efficienza e alla qualità del management, cui ci legano rapporti di profonda stima e sincera amicizia. Sono valori importanti per fare gioco di squadra. Avanti così, dunque: e Sempre Forza Toro!”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

