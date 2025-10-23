Suzuki lancia a Eicma una nuova collezione di abbigliamento di qualità

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) (ITALPRESS) – Suzuki, in occasione di Eicma, in programma dal 6 al 9 novembre, presenta la sua Capsule Collection, una linea di abbigliamento in edizione limitata che reinterpreta elementi storici del marchio: loghi, cromie e motivi grafici d’archivio, per capi dal taglio contemporaneo. Suzuki Capsule Collection traduce in chiave visiva elementi grafici e simboli iconici del marchio ne ripercorrono la storia, intrecciando passato e presente. Qualità e sostenibilità sono al centro del progetto. I capi sono realizzati in cotone 100% organico e la stampa grafica è eseguita artigianalmente mediante stampa serigrafica per garantire originalità, resa cromatica e durabilità nel tempo. La Suzuki Capsule Collection 2025 sarà disponibile in edizione limitata da giovedì 6 a domenica 9 novembre presso lo stand Suzuki (Padiglione 6) in occasione di EICMA 2025, presso la Fiera di Milano Rho. La collezione è stata presentata ieri al Carro Ponte di Sesto San Giovanni, attraverso una originale “sfilata” fatta da skateboarder, performers e street dancers.

“Abbiamo voluto regalare al nostro marchio un nuovo ambiente dove celebrare la sua storia, creando una capsule, ovvero una collezione limitata di abbigliamento di qualità, che richiami i colori e le grafiche del marchio Suzuki degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. L’edizione è limitata, saranno in totale 2.500 capi e se ne potranno acquistare al massimo cinque per ogni cliente.Crediamo che il temporary shop che allestiremo all’interno dello stand Suzuki sarà anch’esso carino da vedere” ha detto Massimo Nalli, presidente e Ceo di Suzuki Italia.

– foto trl/Italpress –

(ITALPRESS).