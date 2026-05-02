Torna My Dacia Road, con Bigster protagonista assoluto edizione 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova profondamente My Dacia Road e nel 2026 mette al centro Dacia Bigster, il SUV pensato per vivere l’avventura in modo condiviso. Dopo le precedenti edizioni dedicate a Dacia Duster, il progetto evolve ampliando il racconto della gamma e proponendo una nuova idea di mobilità: più spazio, più comfort e maggiore versatilità per esperienze da vivere insieme a famiglia e amici, senza rinunciare alla concretezza che da sempre caratterizza il marchio.

Cuore dell’iniziativa resta il concorso My Dacia Road, aperto fino al 14 giugno, che mette in palio un’esperienza esclusiva: cinque vincitori potranno vivere un weekend sulle Dolomiti dal 17 al 19 luglio, viaggiando a bordo di Bigster e condividendo l’avventura con altre tre persone. Un premio che riflette perfettamente lo spirito del modello, pensato per offrire libertà di movimento e piacere di stare insieme.

Grande novità è anche la campagna di comunicazione: tre coppie – una mamma con figlia, una giovane coppia e due amiche con un cane – racconteranno per cinque settimane il loro modo di vivere Bigster, sfidandosi in cinque challenge. Ogni prova valorizzerà una caratteristica chiave del SUV, con particolare attenzione alla motorizzazione ibrida, simbolo di efficienza e adattabilità.

Le sfide saranno condivise sui canali social di Dacia Italia e il pubblico potrà votare online, partecipando attivamente all’esperienza. Ogni voto offrirà la possibilità di vincere premi instant win e di concorrere all’estrazione finale, trasformando la community in protagonista del racconto.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).