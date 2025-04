Suzuki, il team CN Challenge si prepara per la 8 ore di Suzuka

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation parteciperà alla 46 edizione della Suzuka 8 Hours Endurance Race 2025, che si terrà dall’1° al 3 agosto sul Circuito di Suzuka nell’ambito del Fim Endurance World Championship. Dopo l’ottavo posto assoluto conquistato al debutto dello scorso anno, il Team Suzuki Cn Challenge gareggerà anche quest’anno nella categoria Experimental, che permette l’uso di carburanti alternativi. Il team scenderà in pista con una GSX-R1000R, sviluppata con componenti innovativi, realizzati mediante l’utilizzo di tecnologie e materiali sostenibili.

Per l’edizione 2025, l’obiettivo del Team Suzuki Cn Challenge è chiaro: massimizzare le prestazioni in pista minimizzando al contempo l’impatto ambientale. La principale novità è rappresentata dal carburante che alimenterà la Gsx-R1000R: una soluzione 100% sostenibile, che sostituisce quello adottato lo scorso anno, composto per il 40% da elementi di origine biologica (certificato dalla Fim). Con questa partecipazione, Suzuki attesta il proprio impegno nell’innovazione e nella ricerca di soluzioni sostenibili confermando la sua visione per il futuro.

I partner tecnici di Suzuki hanno accolto la sfida, contribuendo allo sviluppo della moto e supportando attivamente il progetto. La Gsx-R1000R sarà equipaggiata con componenti all’avanguardia nel segno della sostenibilità: Carburante TotalEnergies, Excellium Racing 100 (100% certified* sustainable fuel); Pneumatici: Bridgestone, pneumatici da gara con maggiore percentuale di materiali riciclati e riciclabili; Olio motore: Motul, olio motore a base biologica; Carene: JHI, materiale in carbonio riciclato (materiale pre-preg); Parafanghi: Tras, Bcomp (composito di fibre di lino naturali non sbiancate); Freno anteriore: Sunstar Engineering, dischi in acciaio senza trattamento termico; Sunstar Engineering/Tokai Carbon, pastiglie a bassa emissione di polveri; Batteria: Eliiy Power, batteria Lfp per motocicli; Scarico: Yoshimura Japan, scarico realizzato in TranTixxii; Eco (titanio ecologico); Divisa: RS Taichi, polo del team realizzata con tessuto 100% riciclato; Excellium Racing 100 è un prodotto certificato 100% sostenibile secondo il sistema mass balanced applicato da un’organizzazione di certificazione approvata dall’Unione Europea.

A capo del team Suzuki Cn Challenge per la 8 Ore di Suzuka c’è Shinichi Sahara, già project leader del team Suzuki MotoGP, che coordina un gruppo di ingegneri della Suzuki Motor Corporation. I nomi dei tre piloti che si alterneranno in sella alla GSX-R1000R sono in via di definizione. “La partecipazione dello scorso anno ha rappresentato una sfida nuova per l’azienda – le parole di Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki Motor Corporation -. Grazie al supporto dei nostri partner, tra cui Yoshimura Japan, e dei nostri sostenitori, abbiamo conquistato l’ottavo posto assoluto. Quest’anno, torniamo alla 8 Ore di Suzuka con l’obiettivo ambizioso: accelerare lo sviluppo tecnologico verso una sostenibilità a emissioni zero. Questo significa voler dare il meglio per superare i nostri limiti, ponendoci traguardi sempre più ambiziosi. Sono convinto che, lavorando in sinergia come un’unica squadra insieme ai nostri partner, potremo contribuire a costruire un futuro migliore”.

“Lo scorso anno, il Team Suzuki Cn Challenge ha completato con un ottavo posto la dura prova di endurance della Suzuka 8 Hours riducendo al contempo l’impatto ambientale”, ha spiegato Tsuyoshi Tanaka, executive general manager della Motorcycle Operations. “Con la gara del 2024, abbiamo compiuto un passo significativo verso il futuro del motorsport. Quest’anno, forti delle criticità emerse dalla precedente esperienza, puntiamo a un ulteriore salto di qualità – ha aggiunto Tanaka -. Non solo confermeremo l’impiego di materiali sostenibili, ma accelereremo lo sviluppo tecnologico per migliorare sia le prestazioni in pista che l’impronta ecologica. La nostra partecipazione alla Suzuka 8 Hours va oltre la Carbon Neutrality (CN): il nostro obiettivo è una riduzione tangibile dell’impatto ambientale”.

– foto –

(ITALPRESS).