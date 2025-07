Suzuki GSX-8R Cup, a Modena vince Marino. Il campionato va ad Agazzi

MODENA (ITALPRESS) – Il quarto round della Suzuki GSX-8R CUP 2025, andato in scena sul tracciato dell’Autodromo di Modena, ha regalato un mix perfetto di emozioni, strategia e colpi di scena. In palio non c’era solo la vittoria di tappa, ma anche la possibilità per Michel Agazzi di scrivere una pagina di storia e chiudere i giochi in anticipo, laureandosi campione della prima edizione del nuovo monomarca Suzuki.

In qualifica è stato Samuele Marino a sorprendere tutti, firmando la pole position con un giro perfetto e mostrando un feeling eccellente. La giornata di gara è stata condizionata dalla pioggia poco prima della partenza, per questo la Direzione ha posticipato lo start e ha ridotto la distanza di gara da 14 a 10 giri. Nonostante il maltempo, le condizioni dell’asfalto sono progressivamente migliorate, consentendo ai piloti di offrire uno spettacolo di alto livello sul tracciato emiliano. Al via, Marino parte forte e mantiene la testa della corsa, mentre Agazzi, scattato dalla seconda posizione, si accoda al leader della corsa, consapevole che ogni punto avrebbe potuto avvicinarlo al titolo.

I due danno vita a un duello intenso e pulito nei primi giri, con Agazzi che resta incollato al codone del numero 44 ma senza forzare oltre misura, gestendo il margine sul diretto avversario in campionato Andrea Sorrenti, rimasto più indietro nel gruppo. La gara si infiamma nella seconda metà: Marino riesce ad allungare leggermente, mentre Agazzi viene raggiunto da Marco Como e Lorenzo Voch, autori di una bella rimonta. Entrambi riescono a superare Agazzi, che intelligentemente non oppone troppa resistenza, concentrato a gestire la corsa con lucidità. Nel corso dell’ultimo giro, Como prova l’affondo decisivo su Marino, ma il leader resiste con grinta e va a prendersi la sua prima, meritata vittoria nella GSX-8R CUP. Secondo posto per Como, terzo per Voch, mentre Michel Agazzi chiude in quarta posizione ma con un traguardo ben più grande tra le mani: grazie al risultato di Modena e all’ulteriore distacco su Sorrenti, il pilota lombardo del team MotorMi conquista con una gara d’anticipo il titolo di campione della Suzuki GSX-8R CUP 2025.

Un successo costruito con intelligenza, velocità e costanza, che gli consegna anche il super premio in palio: il sogno americano diventa realtà per Agazzi, che potrà così rappresentare il trofeo oltreoceano. Nella classifica over35 conquista la prima posizione Donesana, seguito da Gallan e dal veterano Zappa, questa speciale classifica premia dei veri e propri protagonisti delle zone alte della classifica generale, basti pensare che Donesana ha tagliato il traguardo in quinta posizione assoluto e Gallan in sesta, mentre Zappa è rimasto fuori dalla top ten per meno di un secondo. L’ultimo appuntamento della stagione è in programma il 28 settembre a Varano de’ Melegari (Pr): una tappa conclusiva che chiuderà un campionato già entrato nel cuore degli appassionati per qualità, passione e spettacolo.

– foto ufficio stampa Suzuki –

