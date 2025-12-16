Suzuki Green Friday 2025, nuovi alberi per una Torino ancora più verde

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki annuncia l’esito della quinta edizione del Suzuki Green Friday, iniziativa dedicata alla Giornata Nazionale degli Alberi. Il 28 novembre 2025, grazie allo 0,5% del fatturato generato dalle vendite di tutte le divisioni Suzuki (Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori), sono stati raccolti 14.504,89 euro, una cifra che sarà interamente destinata alla messa a dimora di nuovi alberi nella città di Torino. La raccolta permetterà di incrementare ulteriormente il Bosco Diffuso Suzuki, progetto che dal 2021 rappresenta l’impegno di Suzuki nella forestazione urbana e nella tutela del territorio. La piantumazione di 30 alberi è prevista entro il 31 marzo 2026, in via Filadelfia, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico Grande Torino, nell’area attigua allo Stadio Filadelfia e all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con: il Torino FC, il Settore Verde della Città di Torino, l’Assessorato Cura della Città, Verde pubblico, parchi e fiumi guidato dall’Assessore Francesco Tresso e l’Assessorato all’Ambiente e Transizione Ecologica dell’Assessora Chiara Foglietta.

Suzuki prosegue e rafforza il percorso a supporto della forestazione urbana. Le nuove piantumazioni andranno ad aggiungersi ai 1.413 alberi già messi a dimora tra il 2021 e il 2025, contribuendo ad ampliare ulteriormente il Bosco Diffuso Suzuki e aumentando il beneficio ambientale generato sul territorio contribuendo alla riduzione complessiva di 35.325 kg di CO2 l’anno. Suzuki è attenta alle tematiche legate all’ecologia e il progetto per la giornata degli alberi si integra perfettamente con le altre attività a favore dell’ambiente. La Casa di Hamamatsu s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibro tra ambiente e mobilità, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo sviluppati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future.

Suzuki è consapevole della difficoltà e della sfida che sta affrontando ma è convinta che l’impegno, anche individuale, e le azioni positive possono trasformarsi in abitudini condivise.

