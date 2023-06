ROMA (ITALPRESS) – Suzuki è l’auto ufficiale dei Campionati Italiani di ciclismo su strada, che quest’anno si svolgono a Comano Terme, nella provincia autonoma di Trento, dal 22 al 25 giugno. Suzuki fornirà agli organizzatori della manifestazione una flotta di vetture ibride, che accompagneranno sia lo staff sia gli atleti durante i trasferimenti.

Suzuki, sempre presente dove c’è passione, condivide con il ciclismo valori come l’impegno, la tenacia, la volontà di migliorarsi, ma anche il rispetto dell’ambiente, gli stessi che pone alla base dello sviluppo dei propri prodotti e che ritrova in tutte le attività e le discipline legate alla bicicletta, da quelle amatoriali fino a quelle agonistiche.

Il nuovo appuntamento è l’evento annuale che assegna il titolo di campione italiano di Ciclismo su Strada e quelli di categoria. A contenderseli, saranno quest’anno ben 360 atleti. In totale saranno ben nove i titoli nazionali che saranno distribuiti nel corso delle quattro giornate di gara, due dedicate alle prove a cronometro individuali, in cui si cimentano anche Under 23, Juniores e Allievi Donne, e due riservate alle prove in linea, per le categorie Elite maschile e femminile, su tratti di circa 80 km, con dislivelli fino a 1.200 metri.

