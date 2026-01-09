Suzuki e Fitri insieme per l’edizione 2026 del Winter Triathlon Circuit

ROMA (ITALPRESS) – La passione di Suzuki per lo sport e per la vita all’aria aperta supera ogni confine stagionale e continua a esprimersi anche nel cuore dell’inverno. La Casa di Hamamatsu conferma il sostegno a FITri – Federazione Italiana Triathlon per l’inizio della nuova stagione sportiva, legando il proprio nome per il terzo anno al Suzuki Winter Triathlon Circuit.

Questa manifestazione sportiva rappresenta in modo autentico il profondo legame tra Suzuki e l’ambiente montano, diffondendo lungo l’intero arco alpino i valori di libertà, resistenza e sfida personale che accomunano gli atleti del Winter Triathlon e lo spirito del marchio giapponese.

Il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026 si articolerà su quattro gare e toccherà il Piemonte, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige. La prima tappa si svolgerà nel weekend del 10-11 gennaio a Predazzo (TN), in concomitanza con i Campionati italiani Winter Duathlon. Il 24-25 gennaio seguirà poi l’appuntamento di Cogne (AO), nell’ambito dei Campionati italiani Winter Triathlon, mentre il 7-8 febbraio sarà la volta di Alagna Valsesia (VC), per i Campionati italiani Winter Triathlon a Squadre.

La prova finale del Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026 è invece prevista per il 22 febbraio a Monte Bondone (TN). La manifestazione vedrà al via molti dei migliori interpreti della specialità e, nell’elenco degli iscritti, i nomi di Franco Pesavento e Alessandro Saravalle, campioni della specialità.

