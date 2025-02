BOLOGNA (ITALPRESS) – Suzuki e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, dopo la partecipazione al recente Pescare Show, il salone della pesca sportiva, si ritrovano insieme all’European Dive Show, l’evento dedicato alla subacquea, in programma a Bologna dal 21 al 23 febbraio. Sarà l’occasione per raccontare le tante iniziative che assieme svolgono sia per incentivare l’attività sportiva sia per preservare l’ambiente. Suzuki condivide con Fipsas valori che sono l’essenza dello sport quali disciplina e perseveranza, resilienza e determinazione, rispetto e inclusione, etica e onestà, benessere e salute, associando il proprio marchio alle attività delle squadre nazionali che fanno capo alla Federazione. Attività diverse con un valore fondamentale che le associa: l’ambizione di eccellere, la stessa che ha Suzuki con i propri prodotti, che si contraddistinguono dal claim Ultimate Outboard Motor. Per illustrare le attività che si svolgono sotto l’egida di questa partnership, è stata indetta una conferenza stampa prevista domenica 23 febbraio ore 15.30. Special guest della conferenza stampa sarà Umberto Pelizzari il famoso apneista, testimonial Suzuki che per le sue attività in acqua utilizza come mezzo di supporto un gommone Nuova Jolly – il NJ 850 XL Se@Fish con una lunghezza fuori tutto di 8,73 metri e una larghezza di 3,30 metri – per il quale ha scelto una doppia installazione di fuoribordo Suzuki DF200 AP. Il binomio Suzuki-Fipsas si è rivelato vincente. Tante le iniziative che sono scaturite da questa proficua collaborazione, che hanno interessato l’attività sportiva e quella ambientale. Un esempio è il successo di “Pulifondali” e “Pulispiagge”, la manifestazione ideata dalla Fipsas e supportata da Suzuki, finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’attenzione che va data al corretto smaltimento dei rifiuti in mare. Sul fronte sportivo Suzuki ha legato il proprio marchio a diverse squadre nazionali (dall’apnea al big game, dalla fotografia subacquea alla pesca in apnea, passando per i predatori e il nuoto pinnato), tutte unite da un unico comune denominatore: la volontà di primeggiare con lealtà e abnegazione; valori, quest’ultimi, che la Fipsas condivide appieno con Suzuki. All’Eudi Show 2025 Suzuki esporrà anche il nuovo RIB Focchi 680 motorizzato con un fuoribordo Suzuki DF250 KURO, un motore da 4.028 cc caratterizzato dall’inedita livrea distintiva Matte Black che lo rende unico e un nuovo piede che si caratterizza per un design che riduce ulteriormente gli attriti in acqua, aumentando le performance di questo fuoribordo.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]