Suzuki, arrivano tre moto “speciali”

ROMA (ITALPRESS) - Il 2024 si apre per le moto Suzuki con tre versioni speciali: due per la Crossover GSX-S1000GX una per la Enduro Tourer V-Strom 800DE: Touring e Sport per la prima, Djebel per la V-Strom. Le due versioni della GSX-S1000GX saranno disponili nelle concessionarie a partire da febbraio, al prezzo di 19.000 euro. La V-Strom 800DE Djebel, invece, sarà disponibile solo sul Web Store Suzuki al prezzo di 13.900 Euro. tvi/gtr