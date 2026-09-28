ROMA (ITALPRESS) – Nissan porterà le auto a guida autonoma sulle strade di Cambridge per capire come questa tecnologia possa migliorare concretamente la mobilità delle persone. Con il progetto ADventure, Nissan non si concentrerà solo sulla tecnologia dei veicoli, ma sperimenterà un vero servizio di mobilità autonoma in un contesto reale. Insieme alle autorità locali, ai pendolari e ai residenti, il progetto studierà come la guida autonoma possa rendere gli spostamenti più accessibili e rispondere alle esigenze delle comunità locali. Un esempio concreto potrebbe essere aiutare chi non guida a raggiungere un appuntamento medico. Il Nissan Technical Centre Europe (NTCE), forte di oltre dieci anni di esperienza nella ricerca sulla guida autonoma, guiderà il progetto. La sperimentazione partirà da Cambridge, con l’obiettivo di sviluppare un servizio che possa poi essere esteso ad altre aree del Regno Unito. David Moss, Senior Vice President, Research and Development, Nissan Africa, Middle East, India, Europe and Oceania (AMIEO), ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un passo importante per la mobilità autonoma nel Regno Unito. Grazie al sostegno del Governo britannico, consentirà di portare la ricerca sui veicoli autonomi oltre il centro di Londra e in un’altra città, aiutandoci a comprendere come questi servizi possano rispondere alle esigenze di comunità diverse e degli spostamenti della vita quotidiana. Le competenze Nissan unite al patrimonio di conoscenze dei nostri partner, permetteranno di approfondire ulteriormente come i veicoli a guida autonoma possano migliorare la connettività, l’accessibilità e la qualità della vita quotidiana.”

Il progetto ADventure vale 3 milioni di sterline e riunisce Nissan, Warwick Manufacturing Group (WMG) e PAVE UK, con il sostegno del Governo britannico e il coinvolgimento di Advanced Propulsion Centre UK (APC) e Innovate UK. L’iniziativa rientra nella strategia del Regno Unito per accelerare lo sviluppo della mobilità connessa e autonoma.

Tre gli ambiti principali di attività: Progettare servizi di mobilità per le città e le comunità – comprendere in che modo la mobilità autonoma possa integrare le reti di trasporto esistenti e rispondere alle esigenze locali;

Rafforzare la fiducia dei passeggeri – analizzare di cosa hanno bisogno le persone per sentirsi informate, a proprio agio e coinvolte quando utilizzano i futuri servizi di mobilità autonoma;

Testare la tecnologia in condizioni reali – verificare che i sistemi di guida autonoma funzionino in modo sicuro ed efficace sulle strade pubbliche.

Blair McDougall, Minister for Reindustrialisation del Department for Business, Innovation, Science and Trade, ha dichiarato: “Il settore britannico dei veicoli autonomi è di livello mondiale e la nostra Modern Industrial Strategy sta mettendo in contatto imprese e mondo scientifico per sostenere gli innovatori che stanno plasmando il futuro dei trasporti. Sostenendo le tecnologie all’avanguardia con gli investimenti necessari a sviluppare progetti strategici, supportiamo aziende come Nissan nel generare crescita e creare posti di lavoro in tutto il Regno Unito, rafforzando la leadership britannica in questo settore in rapida espansione.”

Al termine di un rigoroso processo di valutazione, Cambridge è stata scelta per la sua reputazione e le sue competenze quale uno dei principali centri britannici per l’innovazione nei trasporti e la ricerca sulla mobilità autonoma. La città ha già ospitato diverse iniziative pionieristiche nel campo della guida autonoma, rendendola un ambiente ideale per studiare come i futuri servizi autonomi possano integrare le reti di trasporto locali e rispondere alle esigenze delle comunità. Cllr Brian Milnes, Chair della Greater Cambridge Partnership, ha dichiarato: “Siamo lieti di sostenere Nissan nel suo progetto di ricerca e di accompagnarla nel suo percorso di sviluppo della tecnologia autonoma. Cambridge è già diventata una delle località più interessanti del Regno Unito per la sperimentazione del trasporto autonomo e ora viene riconosciuta anche come area di test per ADventure. Non vediamo l’ora di lavorare insieme ai partner del progetto e contribuire allo sviluppo futuro dei veicoli a guida autonoma, esplorandone in particolare i benefici per le comunità e il potenziale per migliorare il trasporto locale.”

Professor Siddartha Khastgir, Head of Safe Autonomy presso WMG, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Nissan nel momento in cui porta nel Regno Unito i propri progetti per i servizi di mobilità autonoma. Applicando al progetto ADventure la nostra profonda esperienza in materia di sicurezza ed esperienza utente, potremo co-creare insieme al pubblico un servizio di mobilità sicuro, capace di rispondere sia alle esigenze delle persone sia alle priorità di trasporto della città. Questa rimane una missione condivisa da tutti i partner e riflette il reale impatto che la tecnologia di guida autonoma può avere”.

– Foto ufficio stampa Nissan –

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