Ad agosto aumentano le nuove immatricolazioni di auto nell’Unione europea, +5,3%

ROMA (ITALPRESS) – Le nuove immatricolazioni di auto nell’UE, secondo i dati dell’Acea, sono aumentate del 5,3% dall’inizio dell’anno, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia e dalla persistente incertezza geopolitica. Fino ad agosto, le auto elettriche a batteria detenevano una quota del 21,7% del mercato UE, in aumento rispetto al 15,8% dell’anno precedente.

Le immatricolazioni di auto ibride-elettriche hanno conquistato il 36,6% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori europei. Allo stesso tempo, la quota di mercato combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 29%, rispetto al 37,5% dell’anno precedente. Nei primi otto mesi del 2026 sono state immatricolate 1.641.333 nuove auto elettriche a batteria, pari al 21,7% del mercato UE.

Tre dei quattro maggiori mercati UE, che insieme rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una forte crescita: Francia (+74,2%), Germania (+53,1%) e Danimarca (+40,9%). Entro la fine di agosto, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,6%, registrando cali significativi in tutti i principali mercati europei. La Francia ha visto il calo più marcato, con un crollo dei volumi del 35,8%, mentre anche altri mercati chiave hanno registrato perdite a doppia cifra: Spagna (-18,5%), Germania (-21,9%) e Italia (-16,7%).

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