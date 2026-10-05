Suzuki al Salone Nautico di Genova, Nalli “Mercato fuoribordo in buona salute”

GENOVA (ITALPRESS) - "Il mercato dei motori fuoribordo è in buona salute. Suzuki alla kermesse genovese ha portato tutta la gamma sportiva nei colori nero opaco, che presentano caratteristiche di particolare performance, in particolare ai bassi regimi. Questo ci permette di avere un'entrata in planata più facile per i più tecnici e più appassionati di nautica. Abbiamo anticipato l'arrivo di un grande motore, ancora più potente del massimo che abbiamo oggi in gamma, che è un 350 cavalli, e speriamo di vederlo un giorno. Da Suzuki il pubblico si aspetta sempre un motore affidabile ed è quello che daremo, anche perché in mare l'affidabilità è un valore concreto. E poi importantissima la rete di assistenza, che è un valore tangibile". Lo afferma il presidente e amministratore delegato di Suzuki Italia Massimo Nalli, a margine del Salone Nautico di Genova. xa8/sat/azn