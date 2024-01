TORINO (ITALPRESS) – Suzuki sarà tra le protagoniste del Motor Bike Expo, la kermesse veneta che per tradizione apre la stagione italiana delle due ruote. MBE rappresenta la principale manifestazione nazionale dedicata alle special, alle motociclette custom e ai loro accessori. L’edizione 2024 si terrà a VeronaFiere dal 19 al 21 gennaio e Suzuki sarà presente nel padiglione 6. Il marchio di Hamamatsu presenterà in anteprima nazionale tre versioni speciali. Gli amanti del turismo saranno felici di osservare la GSX-S1000GX dalle soluzioni tecnologiche all’avanguardia assoluta, anello di congiunzione tra le Sport Tourer e le Adventure Tourer. Mentre per gli appassionati del racing, la GSX-8R incarna “l’anima R” di Suzuki con linee audaci e filanti e derivata dalla piattaforma sviluppata attorno al motore bicilindrico parallelo da 776 cc e manovellismo a 270°.

Al Motor Bike Expo, Suzuki espone tutta la gamma moto con le colorazioni 2024, il motore fuoribordo da 250 cavalli nella versione KURO dotato della tecnologia drive by wire (Suzuki Precision Control), che rende la navigazione più fluida e confortevole ed è caratterizzato da una calandra nera opaca dal un look elegante e sportivo allo stesso tempo, Infine sarà esposta Suzuki Vitara Yoru, il termine Yoru, indica nella lingua giapponese il momento in cui la notte si fa più scura e la luna e le stelle sono più visibili ad occhio nudo, da questo concetto Suzuki ha preso ispirazione combinando colori unici e dettagli esclusivi, con una dotazione di serie di livello superiore e, come da DNA del marchio, la vettura dispone della tecnologia 4×4 AllGrip. Vitara Yoru è equipaggiata con motore hybrid 1.4 Boosterjet, trasmissione manuale a 6 rapporti e tetto apribile panoramico StarView.

