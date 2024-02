ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 di Suzuki si è aperto all’insegna dello sport e della vita attiva all’aria aperta. La casa di Hamamatsu, al fianco della Federazione Italiana Triathlon per la stagione sportiva in corso, è stata scelta come partner per il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2024. La collaborazione tra Fitri e Suzuki continua anche durante il prestigioso evento che si terrà a Pragelato in occasione del World Triathlon Winter Championships. L’appuntamento è fissato per il 23, 24 e il 25 febbraio a Pragelato, sulla pista di fondo che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, con la rassegna iridata mondiale di Triathlon invernale che tornerà a dare lustro così alle nevi italiane. Il mondiale che assegnerà i titoli di specialità individuali, mixed, Partriathlon ed Age Group nel Triathlon e individuali, Paraduathlon e di categoria nel Duathlon. Il Winter Triathlon è uno sport invernale multidisciplinare che viene praticato su percorso totalmente innevato e nel quale l’atleta copre nell’ordine, ed in immediata successione, una prova di corsa, una di mountain bike e una di sci di fondo. Le distanze indicative delle gare di Winter Triathlon Classico sono 6 km di corsa, 12 km in MTB e 10 km di sci di fondo.

Nel caso della specialità Sprint le lunghezze dei percorsi si dimezzano, con i concorrenti chiamati a correre per 3 km, a pedalare per 6 km e a cimentarsi infine in una frazione di sci di fondo da 5 km. Suzuki ha consegnato una Vitara Hybrid Allgrip all’atleta Sandra Mairhofer, come riconoscimento del suo impegno e dei brillanti risultati ottenuti nella specialità. Mairhofer lo scorso anno si è laureata campionessa del mondo, europea e italiana di Winter Triathlon.

-foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).