ROMA (ITALPRESS) – Dopo il round di apertura al 14° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, è pronto a tornare in scena il Suzuki Challenge 2024 che per l’occasione farà tappa al 2° Baja Colline Metallifere, secondo appuntamento del monomarca e del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2024. I protagonisti del trofeo, tutti al volante di vetture Suzuki, si preparano a darsi battaglia lungo gli 80 chilometri competitivi proposti dal tracciato toscano e divisi in quattro settori selettivi da percorrere tutti nella giornata di sabato. Un palcoscenico che lo scorso anno ha visto trionfare Alfio Bordonaro su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa, con cui attualmente comanda la classifica del Challenge grazie alla vittoria nel trofeo ottenuta lo scorso marzo a Pordenone, dove i concorrenti ritorneranno per l’Italian Baja 2024, gara con doppia validità tricolore ed europea, e a cui farà seguito il 1° Baja dello Stella, in programma per il prossimo settembre nella provincia di Udine. Ci si sposterà poi in Sardegna per il 5° Baja Vermentino – Terre di Gallura e in Ungheria per il Raid of the Champions, atto di chiusura del monomarca e del tricolore riservato al fuoristrada.

Al via del Colline Metallifere ci sarà ancora una volta Alfio Bordonaro, sempre in coppia con Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1. Il catanese proverà a centrare la seconda vittoria del 2024 nel Challenge, con l’obiettivo di accumulare punti preziosi per allungare nella classifica che attualmente conduce con un totale di 31 punti davanti a Lorenzo Codecà, che in Toscana cercherà di avvinarsi al suo avversario al volante dell’altro Grand Vitara, con Gilberto Menetti sul sedile di destra. In corsa tra i T1 anche Emilio Ferroni, terzo nella graduatoria riservata al trofeo, ai nastri di partenza affiancato da Daniele Fiorini su Suzuki Grand Vitara Pentastar, mentre Gianluca Morra e Stefano Sabellico saranno presenti entrambi su Grand Vitara di Gruppo T2 e navigati rispettivamente da Stefano Tironi e Andrea Taloni. Altra sfida per Alberto Gazzetta, coadiuvato da Andrea Pizzato, in gara su Suzuki Jimny di tipologia TH, sesto con nove punti.

Il 2° Baja Colline Metallifere partirà nella giornata di venerdì con le consuete verifiche tecniche e sportive ante gara, ma si entrerà nel cuore della competizione sabato con la partenza alle 8 del mattino da Monterotondo Marittimo, quartier generale della gara. Gli equipaggi si prepareranno ad affrontare i settori selettivi di “Boschetti-Poggio”, “Poggio-Bivio”, “Bivio-Poggio” e “Poggio-Boschetti”, intervallati da un riordino e due soste per l’assistenza. Seguirà l’arrivo finale a Monterotondo Marittimo, previsto per le ore 14.30, dove verrà allestita anche la cerimonia di premiazione dei vincitori in programma per le 16.15.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

