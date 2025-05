ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno, la Fipsas – assieme a Suzuki e con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e la Rai – organizza uno degli appuntamenti più significativi e partecipati d’Italia, volti a sensibilizzare il Paese alla protezione e alla cura dell’ambiente. È “Pulifondali e Pulispiagge”, che si svolgerà il 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Il presidente della Fipsas, Ugo Claudio Matteoli, ha definito questo progetto “un vero e proprio Giro d’Italia della sostenibilità. Essere l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta come associazione di protezione ambientale costituisce, indubbiamente, un motivo di vanto. Del resto sono moltissime le attività che svolgiamo aventi per obiettivo la tutale ambientale e, tra queste, un ruolo di primissimo piano lo riveste “Pulifondali e Pulispiagge”, i cui numeri, grazie all’impegno dei nostri tesserati, sono in continua crescita. Lo testimonia il fatto che siamo giunti quest’anno a ben 42 località coinvolte. Fermo restando l’impegno, che sarà sempre massimo, l’auspicio è, comunque, quello che, grazie anche a questa iniziativa, possa esservi una presa di coscienza da parte di tutti i fruitori, a qualsiasi titolo, del mare e delle spiagge, affinché determinate pratiche, altamente deleterie per la salute di questi ambienti naturali, possano essere progressivamente debellate”.

Matteoli ha concluso augurandosi però che la raccolta del 2025 vada “peggio” del 2024: “In cuor mio spero vengano recuperati molti meno rifiuti rispetto al passato; significherebbe che qualcosa sta cambiando e che il gesto irresponsabile di abbandonare rifiuti nell’ambiente sta finalmente diminuendo”.

Suzuki, sponsor ufficiale della manifestazione, e dal 2022 consolidato partner della Fipsas, conferma il proprio impegno per la tutela del mare e delle sue risorse, promuovendo iniziative concrete di contrasto all’inquinamento. “È ormai una tradizione per Suzuki essere partner di Fipsas nel progetto “Pulifondali e Pulispiagge”, e anche nel 2025 non abbiamo avuto dubbi nel voler dare il nostro supporto alla grande “caccia al rifiuto” che vedrà l’Italia con volontari, sportivi, studenti, istituzioni e gli stessi dipendenti di Suzuki Italia, partecipare attivamente alla raccolta dei rifiuti– le parole del sales manager marine di Suzuki Italia, Domenico Sciaraffa – Al centro delle attività di Suzuki Marine c’è il “Suzuki Clean Ocean Project”, un programma globale che mira a ridurre l’impatto ambientale delle attività dell’uomo sul mare, includendo quindi anche la nautica”.

“Una delle innovazioni più significative che la nostra azienda ha realizzato in tal senso è il Suzuki Micro Plastic Collector, un dispositivo integrato nel circuito di raffreddamento dei motori fuoribordo che consente di raccogliere e trattenere le microplastiche presenti nell’acqua utilizzata per raffreddare il motore durante la navigazione. Questo sistema, noto anche come #lavalacqua, è tanto semplice quanto efficace e per questo ha riconosciuto parecchi premi nell’ambito della Yacht Industry ma soprattutto il riconoscimento da parte di enti e associazioni per il suo contributo alla sostenibilità ambientale”, ha aggiunto Sciaraffa.

Oltre alla componente operativa sul campo, “Pulifondali e Pulispiagge” ha anche una forte valenza educativa. Anche quest’anno, infatti, il coinvolgimento degli studenti sarà importante. Saranno oltre 2.000 i partecipanti dalle scuole, che saranno sensibilizzati circa l’importanza di tenere puliti territori, le spiagge, le acque e qualsiasi altro posto sulla Terra, testimoni dell’impegno di questo progetto nel formare nuove generazioni attente ai temi ecologici.

