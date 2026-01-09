Suzuki a Bologna per la quinta edizione del Bol on Ice

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà presente al Bol on Ice per una serata spettacolo che intreccia sport, danza ed emozioni. Domani, sabato 10 gennaio, l‘Unipol Arena di Bologna ospiterà la quinta edizione della manifestazione e tra i nomi più attesi quest’anno spicca la campionessa olimpica e plurimedagliata del pattinaggio artistico italiano, Carolina Kostner, che tornerà a Bologna dopo la sua partecipazione nel 2019.

L’altoatesina condividerà il ghiaccio con un cast internazionale d’eccezione: Mikhail Shaidorov, medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di pattinaggio di figura del 2025; la coppia Aleksandra Boykova e Dmitrii Kozlovsky, quarti alle Olimpiadi di Pechino 2022; il vicecampione europeo Aleksandr Selevko; i giovani e promettenti interpreti della ice dance Vasilisa Kaganovskaya e Maxim Nekrasov e Philip Warren, noto per il suo stile spettacolare e fuori dagli schemi.

Una serata che rappresenta anche un’anticipazione di ciò che si potrà ammirare alle ormai vicine Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, di cui il pattinaggio su ghiaccio è disciplina olimpica. Lo spettacolo Bol on Ice verrà trasmesso in TV sabato 10 gennaio in diretta su RaiPlay e domenica 11 gennaio alle 09.00 su Raisport.

