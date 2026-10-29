Supporto al comparto agricolo, Gallo: “Sinergia Regione-Ministero per azzerare i rincari”

CATANZARO (ITALPRESS) – L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha partecipato oggi all’incontro ufficiale in videoconferenza tra i rappresentanti delle Regioni italiane e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Al centro del tavolo istituzionale vi è stato il coordinamento degli interventi a supporto del comparto agricolo.

“Dall’incontro – ha dichiarato l‘assessore Gallo, a margine della conferenza stampa di presentazione del Master di II livello dell’Università della Calabria in Innovazione e Sostenibilità nel Settore Agroindustriale – è emerso che il ministero investe ulteriori 60 milioni di euro in aggiunta al credito d’imposta, risorse che si uniscono ai 10 milioni di euro già stanziati dalla nostra Regione. Le misure messe in campo dal ministero e dalla Regione dovranno essere complementari per ottimizzare il risultato per i nostri agricoltori, con l’obiettivo di riportare il costo del gasolio al prezzo che veniva pagato prima dell’inizio del conflitto fra Stati Uniti ed Iran. I nostri uffici sono già al lavoro per fare in modo che le misure siano perfettamente armonizzate e che i nostri agricoltori possano ottenere il massimo risultato possibile”.

-Foto Regione Calabria-

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