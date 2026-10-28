COSENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Cosenza stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Tra i 41 arrestati nell’operazione della Dda di Catanzaro c’è anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi del centrosinistra, finito ai domiciliari. Anche per il consigliere comunale di opposizione Pietro Lucisano sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati, raggiunto dall’ordinanza, c’e’ pure il presunto boss Damiano Pepe, ferito nei giorni scorsi in un agguato e ricoverato nell’ospedale di Cosenza. E tra gli indagati compare anche la partner dell’uomo, Silvana Sibarelli, rimasta uccisa nello stesso agguato di alcuni giorni fa.

Tutti i 41 indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo e finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).