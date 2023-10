MONZA (ITALPRESS) – Anche se manca ancora l’ufficialità e non sono ancora stati scrutinati tutti i 700 seggi di Monza e Brianza, sembra ormai assodato che il candidato del centrodestra Adriano Galliani si è aggiudicato il seggio al Senato che fu di Silvio Berlusconi. Troppo distante, infatti, il principale sfidante, Marco Cappato, sostenuto dal centrosinistra. Mentre l’ex ad del Milan ancora non ha voluto esprimersi sulla vittoria, giunge la soddisfazione dei primi esponenti del centrodestra. Tra i primi, Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Salvini Premier Lombardia che ha commentato: “La vittoria nelle elezioni suppletive nel collegio del Senato di Monza, conquistato dal senatore Adriano Galliani, rappresenta un ottimo risultato del centrodestra e un successo anche per la Lega che ha dato un contributo fondamentale, supportando con i fatti la candidatura di Galliani, con la presenza in territorio brianzolo per ben due volte del vicepremier e ministro Matteo Salvini e con un intero week end di banchetti informativi in tutto il territorio brianzolo. Questo successo è un premio anche al buon lavoro svolto dal Governo, un lavoro particolarmente apprezzato in un territorio storicamente votato alle attività produttive, uno dei territori che produce uno dei Pil più alti in Italia”.(ITALPRESS).

foto: Agenzia Fotogramma