Superbonus, Giorgetti “Effetti radioattivi sulla finanza pubblica”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia ha il debito al 140 per cento del Pil, e questo ci dà uno svantaggio in sede negoziale. Dobbiamo liberarci da questa sorta di Lsd che c'è stato in questi quattro anni, eliminando misure che non ci possiamo permettere". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in audizione in Commissione Bilancio della Camera. sat/gtr (Fonte video: Camera dei Deputati)