ROMA (ITALPRESS) – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha conquistato gara 2 in Repubblica Ceca, valida per il Campionato del Mondo di Superbike. Il leader del mondiale ha preceduto sul podio il nostro Danilo Petrucci (Barno Spark Racing Team). Terzo

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). A chiudere la Top ten altri due italiani Axel Bassani (Ducati Borgo Panigale) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati Borgo Panigale). In classifica il leader è sempre Bautista che con 427 punti precede Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) con 353 e costretto al ritiro dopo avere vinto la Superpole, per una caduta subito dopo essere uscito dalla curva 2.

