BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista completa il tris al Gran Premio di Spagna nel mondiale di Superbike. Il pilota spagnolo della Ducati, dopo gara 1 e la Superpole Race si è imposto anche in gara 2. Bautista è già all’undicesima affermazione stagionale in 12 gare. Proprio in extremis Toprak Razgatlioglu, con la Yamaha ufficiale, ha fatto sua la seconda posizione beffando Michael Ruben Rinaldi e togliendo alla Ducati una doppietta che sembrava già cosa fatta.

In classifica Bautista incrementa il proprio vantaggio

con 236 punti precedendo nell’ordine Razgatlioglu con 167 e Andrea Locatelli con 133.

– foto: LivePhotoSport

(ITALPRESS).