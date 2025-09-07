Superbike, Barbier “In Francia altre conferme della qualità della nuova SCX”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo avuto un’ulteriore conferma delle qualità già evidenziate dalla nuova SCX in specifica E0126. I 30 gradi di temperatura dell’asfalto al via della Superpole Race rientravano perfettamente nel suo range ideale di utilizzo, e i risultati sono stati evidenti: chi ha scelto questa soluzione ha potuto contare su un’ottima alleata nella ricerca del grip. Razgatlioglu, oltre a vincere, ha migliorato ulteriormente il record sul giro in gara ottenuto ieri, e la prestazione complessiva sui 10 giri è stata nettamente più veloce di quella del 2024”. Così Giorgio Barbier, direttore racing moto di Pirelli dopo la tappa francese della Superbike di questo weekend. “C’è stato comunque chi, per preferenze personali o strategie di setup differenti, ha optato per la extrasoft, solitamente la più utilizzata nella gara sprint per via della mescola più morbida, e il risultato è stato comunque positivo: ad esempio Alex Lowes, miglior classificato con questa specifica, ha chiuso al terzo posto”, ha aggiunto Barbier.

“In Gara 2, corsa con circa 11 gradi in più rispetto al mattino, la E0126 è stata la scelta unanime, confermando la propria efficacia anche su distanze più lunghe. Dopo quattro round di impiego e prestazioni così convincenti, pare proprio che lo sviluppo abbia centrato gli obiettivi prefissati: il passo avanti è stato concreto sia in termini di performance pura, sia di resistenza all’usura, con feedback costantemente positivi da parte dei piloti. La E0126 tornerà in altri round, dove ci aspettiamo ulteriori conferme”, ha detto ancora il dirigente Pirelli. “Ottima anche la prestazione della SCX di gamma in WorldSSP, che ha supportato al meglio Stefano Manzi nella sua spettacolare rimonta finale, permettendogli di colmare un ampio distacco e conquistare la vittoria”, ha concluso Giorgio Barbier.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).